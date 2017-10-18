Новости Украины: спецназ штурмует палаточный городок под стенами Рады, МВФ ждет ухода Порошенко

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Украина, 18 октября. Cпецназ предпринял попытку штурма лагеря митингующих у здания украинского парламента. Глава БПП обвинил Саакашвили и его сторонников в желании захватить власть. МВФ отказал Киеву в новом кредитном транше. Последние новости Украины — в материале Федерального агентства новостей.

Спецназ идет на штурм

Еще сегодня утром украинские власти сообщали, что не собираются применять силу для разгона митингующих, разбивших палаточный городок под стенами Верховной рады. Однако к вечеру их настрой кардинальным образом поменялся.

Украинский спецназ пошел на штурм лагеря протестующих. В столкновении уже пролилась кровь и есть первые пострадавшие. Сообщается, что причиной столкновения могла стать попытка силовиков отобрать щиты у митингующих. В ответ участники акции начали кидать в полицейских камни.

Амбиции Саакашвили

Глава фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной раде Артур Герасимов обвинил Михаила Саакашвили и его сторонников в намерении захватить власть на Украине. По мнению украинского нардепа, ни самого экс-губернатора, ни его последователей, разбивших лагерь у здания парламента, не интересует выполнение выдвинутых ими требований.

«Их настоящая цель — это реальная масштабная дестабилизация в Украине для захвата власти любой ценой», — заявил Герасимов. Глава БПП обратился к митингующим с призывом прекратить блокировку Верховной рады, назвав их действия «неправильными».

Сопредседатель парламентской фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко настаивает, что Украина не переживет третий Майдан. Потому он призывает своих сограждан отказаться от революционных преобразований.

Схожие ремарки слышны и со стороны представителей исполнительной власти Украины. Так, премьер-министр Владимир Гройсман уверен, что если часть митингующих перед Радой искренне желает отстаиваемых ими изменений, другая пришла туда лишь для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.

МВФ ждет ухода Порошенко

Очередной раунд переговоров Украины с Международным валютным фондом (МВФ) закончился безрезультатно. Стороны так и не смогли прийти к компромиссу по поводу цены на газ для украинского населения. В результате финансирование госбюджета по линии фонда временно приостановлено. В этом году Украина недополучит от МВФ обещанные 4,4 миллиарда долларов. В лучшем случае, решение о предоставлении Киеву очередного кредита теперь может быть принято только весной 2018 года.

Украинские СМИ объясняют нежелание МВФ дальше финансировать Украину достаточно пространно. Они указывают на ранее достигнутые между МВФ и киевским правительством договоренности по поводу механизма определения цены на газ, изменение которых фонд не желает обсуждать из принципа.

Киевский экономист, директор Института трансформации общества Олег Соскин, впрочем, уверен, что в МВФ руководствуются не столько какими-то абстрактными принципами, сколько ждут одной весьма конкретной уступки с украинской стороны. МВФ ждет ухода с президентского поста президента Украины Петра Порошенко.

«Сыграл свою роль и скандал в министерстве обороны: там огромная коррупция, и в этом подозревается либо ближайшее окружение Порошенко, либо он сам. В МВФ решили не участвовать во всем этом, естественно, проконсультировались с руководством США. Видимо, все-таки они ориентированы на то, что Порошенко должен уйти в отставку либо быть снят», — заявил Соскин в эфире радио Sputnik.

Военный договор

Украинская сторона в одностороннем порядке разорвала еще один оборонный договор с Россией. На этот раз речь идет о межправительственном соглашении о сохранении специализации предприятий и организаций, которые участвуют в производстве продукции военного назначения. Оно было подписано в 2000 году и вступило в силу в 2005-м. Целью соглашения было обеспечить кооперацию между различными заводами и предприятиями, которые в советские времена участвовали в одной цепочке производства, но оказались по разные стороны государственной границе после развала СССР.

Во многом разрыв этого соглашения — лишь формальность. Президент Украины Петр Порошенко запретил всякое сотрудничество с Россией в военной сфере еще летом 2014 года. Тем не менее теперь украинские предприятия ВПК, ранее работавшие в кооперации с российскими, получат полный карт-бланш на переформатирование своего производства. Теперь, даже если в Киеве к власти придет более дружественно настроенное к РФ правительство, восстановить старые производственные связи будет практически невозможно.