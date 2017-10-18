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Три человека погибли в Мэриленде во время стрельбы в бизнес-парке
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    Три человека погибли в Мэриленде во время стрельбы в бизнес-парке

    18:58  18 Октября 2017
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    Три человека погибли в Мэриленде во время стрельбы в бизнес-парке

    Вашингтон, 18 октября. Три человека погибли во время стрельбы в бизнес-парке в штате Мэриленд. Неизвестный нападавший с места преступления скрылся.

    Как сообщили сотрудники полиции, сейчас ведется розыск преступника. В результате произошедшего три человека погибли на месте, еще двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

    В связи со случившимся учащимся пяти близлежащих школ запретили уходить с территории учебных заведений.

    Напомним, в начале октября в Лас-Вегасе Стивен Пэддок убил 58 человек, открыв огонь зрителям на музыкальном фестивале. Трагедия вызвала широкую дискуссию и призывы общественных деятелей внести поправки ко второй статье конституции США, дающей право гражданам хранить оружие.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #сша #стрельба #мэриленд
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