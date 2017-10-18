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Украина
Украинская полиция назвала причину штурма палаточного городка у стен Рады
Украина
Полиция загнала митингующих в клетку перед Радой: Семенченко готовится к схватке
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    Полиция загнала митингующих в клетку перед Радой: Семенченко готовится к схватке

    18:48  18 Октября 2017  /обновлено: 18:57  18 Октября 2017
    462

    Полиция загнала митингующих в клетку перед Радой: Семенченко готовится к схватке

    Киев, 18 октября. Украинская полиция получила приказ никого не впускать и не выпускать с площади перед Верховной радой, где проходит бессрочный митинг. Правоохранители укрепляют заграждения пластиковыми хомутами, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

    Полиция отвлекла митингующих на одном конце площади перед Верховной радой. Когда толпа стянулась туда, на другом конце с применением слезоточивого газа задержали восемь человек в палатке.

    Полиция загнала митингующих в клетку перед Радой: Семенченко готовится к схватке

    Семен Семенченко, координирующий действия батальона «Донбасс», заявил, что полицейские закрыли на шлемах свои опознавательные номера, и это даст им возможность применять силу без наказания.

    Сквозь шеренги полиции слышится приказ по рации о том, чтобы никого не впускали и не выпускали с площади. Полиция укрепляет заграждения пластиковыми хомутами. Митингующие оказались в своеобразной «клетке». В батальоне «Донбасс» считают, что правоохранители готовят штурм.

    Активистов обещают выпустить через 20 минут, однако участники митинга в это не верят.

    «Киев, вставай!» — скандируют они, призывая киевлян присоединиться к ним.

    Полиция загнала митингующих в клетку перед Радой: Семенченко готовится к схватке

    По некоторым данным, президент Украины Петр Порошенко отдал приказ, чтобы на Банковой улице, перед зданием его администрации, никто не появился.

    На 19.00 у митингующих запланирован визит к Порошенко. Однако на данный момент не ясно, кто отправятся ли вместе с депутатами к администрации президента протестующие украинцы.

    Полиция загнала митингующих в клетку перед Радой: Семенченко готовится к схватке

    Автор: Петро Панч специально для ФАН Киев
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