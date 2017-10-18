Полиция загнала митингующих в клетку перед Радой: Семенченко готовится к схватке

В Избранное

Киев, 18 октября. Украинская полиция получила приказ никого не впускать и не выпускать с площади перед Верховной радой, где проходит бессрочный митинг. Правоохранители укрепляют заграждения пластиковыми хомутами, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Полиция отвлекла митингующих на одном конце площади перед Верховной радой. Когда толпа стянулась туда, на другом конце с применением слезоточивого газа задержали восемь человек в палатке.

Семен Семенченко, координирующий действия батальона «Донбасс», заявил, что полицейские закрыли на шлемах свои опознавательные номера, и это даст им возможность применять силу без наказания.

Сквозь шеренги полиции слышится приказ по рации о том, чтобы никого не впускали и не выпускали с площади. Полиция укрепляет заграждения пластиковыми хомутами. Митингующие оказались в своеобразной «клетке». В батальоне «Донбасс» считают, что правоохранители готовят штурм.

Активистов обещают выпустить через 20 минут, однако участники митинга в это не верят.

«Киев, вставай!» — скандируют они, призывая киевлян присоединиться к ним.

По некоторым данным, президент Украины Петр Порошенко отдал приказ, чтобы на Банковой улице, перед зданием его администрации, никто не появился.

На 19.00 у митингующих запланирован визит к Порошенко. Однако на данный момент не ясно, кто отправятся ли вместе с депутатами к администрации президента протестующие украинцы.