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Украина
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Украина
МИД России призывает ООН повлиять на Киев в связи с законом об образовании
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    МИД России призывает ООН повлиять на Киев в связи с законом об образовании

    19:02  18 Октября 2017
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    МИД России призывает ООН повлиять на Киев в связи с законом об образовании

    Москва, 18 октября. Министерство иностранных дел РФ призывает международные организации оказать воздействие на власти Украины для защиты граждан страны от дискриминации в связи с принятым на Украине законом об образовании. Обращение направлено в первую очередь к международным институтам в области прав человека.

    «Призываем верховного комиссара ООН по правам человека, комиссара СЕ по правам человека, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств оказать воздействие на власти в Киеве с тем, чтобы оградить миллионы граждан Украины от попирания их основополагающих прав и свобод и от дискриминации»,  — говорится в сообщении Министерства. 

    В дипломатическом ведомстве также добавили, что закон противоречит не только Конституции Украины, но и ее международным обязательствам, в частности, в рамках Европейской хартии региональных языков.

    Напомним, принятый в начале сентября закон «Об образовании» значительно ограничивает права национальных меньшинств Украины, свое неодобрение реформой высказали не только в России и европейских странах, но и на Украине. 

    Автор: Федор Веснин
    #украина #образование #закон #язык
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