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Американский рэпер Дизастер назвал Путина «самым крепким орешком в мире»
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    Американский рэпер Дизастер назвал Путина «самым крепким орешком в мире»

    19:09  18 Октября 2017
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    Американский рэпер Дизастер назвал Путина «самым крепким орешком в мире»

    Лос-Анджелес, 18 октября. Рэпер Дизастер, который на днях провел баттл с российским исполнителем Оксимироном, рассказал о своей симпатии к президенту РФ Владимиру Путину и назвал его «самым крепким орешком в мире».

    Он заявил, что баттл восхитил всех и стал «общей победой России и Америки». Музыкант считает, что лидерам РФ и США следует поучиться у музыкантов.

    «Загляните в онлайн! Все тиражируют мем о том, что Трамп и Путин не знают, как объединить людей. Так вот им стоит поучиться у нас с Оксимироном, — считает Дизастер. — Сейчас все пишут о том, что это наша общая победа. Победа России и Америки. Дизастера и Оксимирона. Остальное — дело вкуса, каждый сам выбирает себе победителя, и все счастливы».

    Он признался, что никогда не поддерживал американского лидера Дональда Трампа, считая его «чокнутым и расистом», который поддерживает сегрегацию, однако голосовал за него, чтобы не отдавать свой голос за Хиллари Клинтон. Рэпер назвал Трампа «человеком, который постоянно несет глупости», и заявил, что США не нужен такой президент.

    В то же время Дизастер с восторгом отозвался о Владимире Путине, назвав его «самым крепким орешком в мире» и «настоящим альфа-самцом». Он признался, что при встрече попросил бы Путина «выбить дурь из Трампа».

    «Я бы хотел, чтобы он научил меня быть таким же крутым», — заявил Дизастер в интервью Buro.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #путин #трамп #оксимирон #дизастер
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