Более 450 инструкторов НАТО обучают солдат ВСУ

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Киев, 18 октября. Около 450 военных инструкторов из семи стран-членов Североатлантического альянса (НАТО) помогают обучать бойцов Вооруженных сил Украины. Об этом журналистам рассказал первый заместитель главы украинского оборонного ведомства Иван Руснак.

«В Украине находятся более 450 инструкторов из семи стран альянса, которые работают с украинскими военнослужащими на полигонах и в учебных центрах», — цитирует его слова издание «УНИАН».

Как подчеркнул Руснак, в Минобороны Украины и Генштабе ВСУ также работают шесть стратегических советников высокого уровня и 60 советников из 13 стран НАТО.

Напомним, ранее стало известно о том, что министр обороны Украины Степан Полторак и глава украинского офиса связи Североатлантического альянса Александр Винников обсудили проект по укреплению безопасности военных арсеналов в стране.