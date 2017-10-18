В ВСУ упрекнули Порошенко за покупку винтовок для армии за счет Roshen

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Киев, 18 октября. Кондитерская корпорация Roshen выделила деньги на производство 100 снайперских винтовок, которые позднее президент Украины Петр Порошенко передал ВСУ. Об этом сообщили в администрации Порошенко в ответ на запрос издания «Украинская правда».

В ведомстве подтвердили, что Петр Порошенко и компании, бенефициарным владельцем которых он является, передали украинской армии снайперские винтовки и другое вооружение.

«Для передачи оружия было заключено трехстороннее соглашение между производителем, благодетелем и получателем. Получателем этого оружия является Министерство обороны», — говорится в ответе администрации президента.

При этом в ведомстве подчеркнули, что корпорация Roshen заплатила все налоги с потраченных средств.

Стоит отметить, что в конце августа 2017 года Порошенко посетил третий полк сил спецопераций ВСУ в Кировоградской области. После чего советник президента Юрий Бирюков сообщил, что тайный меценат передал спецназовцам 100 снайперских винтовок.

Позднее в СМИ появилась информация, что Порошенко потратил собственные 500 миллионов гривен (около 19 миллионов долларов) на помощь ВСУ.

Украинские пользователи соцсетей активно комментируют данную новость, отмечая ее неслучайное появление на фоне протестных акций в Киеве. А представители вооруженных сил Украины упрекнули президента в популизме. Примечательно, что гневные записи были очень быстро удалены с сайта "Украинской правды", а возможность комментировать статью — заблокирована.

«Чистой воды популизм и пиар. Делай свою работу, будь на своем месте и не нужно будет давать из своего кармана. Он ожидает похвалы за такие действия, зачитался фейсбуком наверное. Делай свою работу!» — пишет младший сержант ВСУ Тарас Паляниця.

«К сожалению, это не со своего кармана — это деньги корпорации», — отвечает ему Николай Гайдук.