Главы России и Хорватии отметили хрупкую, но позитивную динамику в Сирии — Песков

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Киев, 18 октября. Президент России Владимир Путин и глава Хорватии Колинда Грабар-Китарович надеются на сохранение позитивной динамики по стабилизации ситуации в Сирии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Путин и Грабар-Китарович обсудили ситуацию в Сирии, в частности борьбу с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ).

«Обменялись мнениями, — рассказал представитель Кремля о встрече двух лидеров, — выразили обеспокоенность, выразили надежду на то, что такая пока еще хрупкая, но позитивная динамика по стабилизации ситуации и освобождения большей части страны от террористов ИГИЛ1, что эта динамика будет сохраняться».

1 Организация запрещена на территории РФ.