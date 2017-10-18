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Украина
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Новости Сирии
Главы России и Хорватии отметили хрупкую, но позитивную динамику в Сирии — Песков
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    Главы России и Хорватии отметили хрупкую, но позитивную динамику в Сирии — Песков

    19:19  18 Октября 2017
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    Главы России и Хорватии отметили хрупкую, но позитивную динамику в Сирии — Песков

    Киев, 18 октября. Президент России Владимир Путин и глава Хорватии Колинда Грабар-Китарович надеются на сохранение позитивной динамики по стабилизации ситуации в Сирии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Путин и Грабар-Китарович обсудили ситуацию в Сирии, в частности борьбу с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ).

    «Обменялись мнениями, — рассказал представитель Кремля о встрече двух лидеров, — выразили обеспокоенность, выразили надежду на то, что такая пока еще хрупкая, но позитивная динамика по стабилизации ситуации и освобождения большей части страны от террористов ИГИЛ1, что эта динамика будет сохраняться».

    Главы России и Хорватии отметили хрупкую, но позитивную динамику в Сирии — Песков

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #путин #сирия #песков #хорватия #грабар-китарович
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