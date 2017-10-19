Сирия: бедуинский «спецназ», подготовленный США, перешел на сторону ИГИЛ

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Дейр эз-Зор, 19 октября. Подготовленные военными инструкторами США отряды кочевников-бедуинов сражаются в Сирии на стороне «Исламского государства»1.

Американские военнослужащие, которые готовили бедуинский «спецназ», использовали аравийские племена кочевников для противостояния влиянию Ирана на развалинах оккупированного иракского государства.

Мобильные группы, получившие название бедуинский «спецназ», снабжены пикапами с установленными крупнокалиберными пулеметами, легки на подъем, способны быстро перемещаться на сотни километров и действовать в глубоком тылу противника.

С усилением государственности Сирии и Ирака бедуины оказались не у дел, пока в игру не включились главари террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Игиловцы предложили хорошо подготовленным летучим отрядам контроль над захваченными нефтяными месторождениями и контрабанду сырья.

Сейчас отряды бедуинского «спецназа» благодаря связям с США переместились из Ракки и Дейр эз-Зора на юг Сирии к границе с Ираком и продолжают атаковать САА с молчаливого согласия американцев и проамериканских боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.