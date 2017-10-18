Шойгу и де Мистура обсудили процесс урегулирования по Сирии

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Москва, 18 октября. Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече со спецспосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой прокомментировал урегулирование кризиса в Сирии, отметив, что процесс должен идти в тесном взаимодействии в рамках переговоров на площадках Астаны и Женевы.

Сергей Шойгу считает, что урегулирование в Сирии необходимо проводить в тесной взаимосвязи с переговорным процессом в Астане и Женеве.

«Нам, безусловно, важно, чтобы вся эта работа проходила в тесном взаимодействии и абсолютном согласовании со всеми задействованными структурами», — сказал Шойгу, отметив работу ООН в Сирии.

Шойгу подчеркнул, что де Мистура прибыл в российскую столицу, чтобы обсудить все вопросы, связанные с решением сирийского кризиса с учетом «астанинского сценария и работы в Женеве». Де Мистура, в свою очередь, выразил готовность к консультациям в преддверии нового дипломатического раунда в Казахстане.