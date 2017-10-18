Чалый: Показательно, что Украина ссылается на методы фашистского флота

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Севастополь,18 октября. Депутат законодательного собрания Севастополя Алексей Чалый прокомментировал заявление командира одного из бронекатеров ВМС Украины Александра Регулы о решении применить тактику «волчья стая» против Черноморского флота. Он отметил, что это вовсе не новая идея.

«Эта тактика применялась Кригсмарине (военно-морские силы фашистской армии — прим. ФАН) во время битвы за Атлантику в период Второй мировой войны. Состояла эта тактика в том, что группа подводных лодок атаковала пути снабжения союзников. Суда, «недобитые» одной лодкой, топили другие члены «стаи». Такая тактика приносила противнику максимальный урон. Показательно, что Украина ссылается на методы фашистского флота», — заявил он на встрече с журналистами.

Чалый также отметил, что фактически украинский флот не сможет осуществить свои планы, поскольку у него нет подводных лодок.

Напомним, о применении новой тактики в борьбе с российским флотом ВМС Украины объявили в понедельник. Тактика, получившая название «волчья стая», предполагает одновременную атаку на одно крупное судно нескольких легких бронекатеров.

Однако эксперты называют заявление украинских военных провокацией: реальное применение такой тактики было бы самоубийственным для флота Украины.