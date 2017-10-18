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Украина
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Общество
Как отдыхаем в ноябре 2017 года: День народного единства и 100-летие революции
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    Как отдыхаем в ноябре 2017 года: День народного единства и 100-летие революции

    18:36  18 Октября 2017
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    Как отдыхаем в ноябре 2017 года: День народного единства и 100-летие революции

    Ноябрьские праздники — прекрасный повод немного расслабиться, тем более, что в этом году отмечается столетие со дня Октябрьской революции (этот день, увы, уже давно не выходной). Но есть и его «заменитель» — День народного единства.

    Как отдыхаем на День народного единства

    День народного единства, как известно, отмечается 4 ноября. Но в связи тем, что в этом году праздник выпадает на субботу, выходной россиянам будет «компенсирован». День отдыха переносится с субботы, 4 ноября, на понедельник, 6 ноября. В итоге нам предстоит отдыхать три дня подряд — это 4 ноября (суббота), 5 ноября (воскресенье) и 6 ноября (понедельник).

    3 ноября рабочий день в некоторых организациях будет сокращен на час.

    Что мы празднуем в День народного единства

    День народного единства — это праздник в честь окончания Смуты, случившейся на Руси после смерти Ивана Грозного. Историки называют Смутным временем, или Смутой период российской истории с 1598 по 1613 год, который сопровождался стихийными бедствиями, гражданской войной, русско-польской и русско-шведской войнами, а также тяжелейшим государственно-политическим и социально-экономическим кризисом.

    Изгнание польских интервентов из Московского Кремля в 1612 году

    Смута фактически была преодолена, когда в начале ноября (по новому исчислению) 1612 года нижегородское ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяло Китай-город, выбив оттуда польский гарнизон. В эти тревожные дни в Москве происходило много разных событий, не факт, что самые главные из них случились именно 4 ноября, но традиция отмечать День народного единства именно в этот день уже сложилась, как-никак, празднику в этом году исполняется 12 лет.

    Также 4 ноября отмечается праздник Казанской иконы божией матери, что также связано с освобождением Москвы и России от поляков в 1612 году — руководители ополчения вели соратников на штурм, неся впереди войска эту почитаемую икону.

    4 ноября отмечается праздник Казанской иконы божией матери

    Подробнее о Дне народного единства читайте в материалах Федерального агентства новостей.

    Световое шоу в Петербурге в честь столетия революции

    Отметим, в 2017 году в маленькие «осенние каникулы», связанные с празднованием Дня народного единства, пройдут не только массовые шествия, посвященные этому празднику, и крестные ходы в честь Казанской иконы божией матери.

    Также на ноябрьские выходные запланированы мероприятия, посвященные столетию Октябрьской революции. Так, в Петербурге на Дворцовой площади состоится световое шоу, посвященное юбилею октябрьского вооруженного восстания.

    Архитектурный ансамбль Дворцовой площади превратится в огромный экран, на котором с периодичностью в 15 минут каждый вечер в течение праздников будут показывать шоу, посвященное событиям, резко изменившим историю России. Вход на шоу свободный.

    Автор: Алексей Громов
    #день народного единства #ноябрь 2017 #100-ление революции
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