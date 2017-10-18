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Украина
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Технологии
В WhatsApp добавили возможность делиться своим местоположением
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    В WhatsApp добавили возможность делиться своим местоположением

    18:19  18 Октября 2017
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    В WhatsApp добавили возможность делиться своим местоположением

    Вашингтон, 18 октября. В мессенджере WhatsApp вскоре появится возможность делиться информацией о своем местоположении в режиме реального времени. Об этом сообщили разработчики популярного приложения.

    Новая функция позволит пользователям легче находить друг друга, а также делиться маршрутами. Кроме того, она защищена сквозным шифрованием.

    «Каждый участник чата будет видеть на карте ваше местоположение в режиме реального времени. Если несколько человек в групповом чате делятся своими геоданными, все местоположения будут отображены на одной карте... Мы надеемся, что данная функция вам понравится», — указано в официальном заявлении.

    Напомним, ранее стало известно о том, что специалисты обнаружили в мессенджере WhatsApp серьезную уязвимость, с помощью которой злоумышленники могут узнать, когда владельцы аккаунтов ложатся спать или просыпаются.

    Автор: Алексей Громов
    #whatsapp
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