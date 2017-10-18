Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Украинская полиция назвала причину штурма палаточного городка у стен Рады
Интервью
Судан рассказал России, как жить под санкциями США, и попросил помочь с внешним долгом
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Судан рассказал России, как жить под санкциями США, и попросил помочь с внешним долгом

    19:08  18 Октября 2017
    40

    Ибрахим Ахмед Омар (справа)

    На прошлой неделе США ослабили санкционный режим в отношении Судана и сняли ограничения с более 220 компаний и организаций — портовых, добывающих компаний, производителей строительных материалов и предприятий химической промышленности. При этом Госдепартамент оставил Судан в списке стран, поддерживающих терроризм. Представитель Судана на 137-й Ассамблее Межапарламентского союза профессор, спикер суданского парламента Ибрахим Ахмед Омар рассказал Федеральному агентству новостей, как жить под американскими санкциями, что африканская страна везет из России и что хочет попросить у нее в ближайшее время.

    — Какие назовете результаты работы в этой поездке на Ассамблею в Петербург?

    — Мы приехали поучаствовать в Ассамблее, где принимается много важных решений, а заодно получили сразу несколько хороших результатов: посетили дружественную страну, увидели красивый город и провели важные для Судана встречи. Отношения между Россией и Суданом держатся на высоком уровне со дня независимости Судана в 1956 году — все это время мы сохраняем политические, научные, экономические, образовательные связи. Нашу страну подняли на новый уровень те наши люди, которые в прошлом веке получили образование в России и те профессионалы, которые прошли у вас повышение квалификации. Суданцы получают в России знание по техническим специальностям, мореходству и медицине. Мы решили продолжить эти традиции и в этой поездке мы встретились с ректором Санкт-Петербургского государственного университета, обсудили дополнительное соглашение между российским вузом и университетом Хартума. Так что самое ценное, что мы берем от России — наука и образование.

    — Что-то еще?

    Судан освободился от санкций США

    — Мы также встретились с заместителем председателя Совета Федерации — эта встреча тоже показала нам, что уровень доверия между нашими странами очень высок. У нас остается огромный внешний долг, и нас пообещали поддержать в решении этой проблемы. На самой Ассамблее мы высказали свое слово, свое отношение к толерантности относительно сосуществования различных религий вместе. Судан стал одним из инициаторов резолюции о преодолении острого гуманитарного кризиса, прекращении преследования рохинджа (этническая группа, компактно проживающая в штате Ракхайн в Мьянме — прим. ред.), а также обеспечении безусловного и безопасного возвращения на их родину в Мьянму. Мы готовили эту резолюцию вместе с представителями Марокко, Индонезии, Объединенных Арабских Эмиратов, Бангладеш, Кувейта, Исламской Республики Иран и Турции. Отдельно мы встречались с арабским комитетом Межпарламентского союза, африканским и исламским комитетами. Программа была обширная, и мы очень довольны самой Ассамблеей и всеми ее мероприятиями.

    — Я так понимаю, мы можем поздравить Судан со снятием американских санкций. Понятно, что у нас разные страны, но все же, возможно, вы со своим двадцатилетним опытом жизни под санкциями можете что-то посоветовать России?

    — Да, с нас сняты экономические санкции, и более 200 компаний уже передали, что вновь хотят работать у нас. Про санкции в отношении России мы, конечно, знаем: следим за событиями с начала и до сегодняшнего дня. Я советую России поднимать свои внутренние резервы, производство именно в тех секторах, на которые давят санкции. И тогда после снятия санкций Россия сможет остаться сильной, со своим развитым производством, и привыкнет рассчитывать только на свои внутренние ресурсы. И что еще очень важно: диалог между государствами должен продолжаться даже при санкциях, его нельзя останавливать. Международные отношения не терпят долгой паузы в диалоге. Все государства нуждаются друг в друге, чтобы был мир.

    Война с терроризмом в Сирийской арабской республике

    — Что скажете о войне в Сирии?

    — Мы всегда остаемся на той точке зрения, что должен быть мир во всем мире. Войны, которые были в Ираке, Йемене, сейчас в Сирии, разрушили государства, спровоцировали потоки беженцев, но, в конечном счете, ничего хорошего для Ближнего Востока не сделали.

    — Российские военные в Сирии борются с терроризмом.

    — Слово «терроризм» до сих пор не определено. Судан до сих пор находится в списке государств, которые поддерживают терроризм, хотя мы не знаем, что такого плохого мы делаем — мы же нигде не воюем. Поэтому мы считаем, что прежде, чем воевать с кем-то, надо обозначить, что такое терроризм, попробовать сесть за стол и выйти на общий разговор.

    — Мы выступаем против тех людей, которые не желают садиться ни за какой стол переговоров, а разрушают Пальмиру, устраивают теракты по всему миру и в онлайн трансляциях рубят людям головы. Именно их мы называем террористами. Вы с таким определением согласны?

    — Мы тоже против тех, кто убивает людей, рубит головы, разрушает историческое наследие, больницы и мирные города. Это неправильно. Но надо сесть за стол и выйти на общий разговор. Решение должно быть максимально мирным, такое наше мнение.

    Автор: Евгения Авраменко
    #россия #сирия #террористы #дамаск #евгения авраменко #судан #фан #взаимодействие #ибрахим ахмед омар
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Полиция загнала митингующих в клетку перед Радой: Семенченко готовится к схватке

        Полиция загнала митингующих в клетку перед Радой: Семенченко готовится к схватке

        18:48   18 Октября 2017
        432
        Диспетчера скорой, принимавшую вызов от друзей Марьянова, уволили

        Диспетчера скорой, принимавшую вызов от друзей Марьянова, уволили

        14:36   18 Октября 2017
        1874
        В Белграде вспомнили бомбежки НАТО, показав обломки «невидимого» F-117

        В Белграде вспомнили бомбежки НАТО, показав обломки «невидимого» F-117

        13:24   18 Октября 2017
        880
        Ночь под Радой: активисты «Азова» оскорбили полицейского, который оказался чеченцем

        Ночь под Радой: активисты «Азова» оскорбили полицейского, который оказался чеченцем

        11:19   18 Октября 2017
        2461