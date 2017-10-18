Главные новости 18 октября

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Федеральное агентство новостей представляет обзор главных событий среды, 18 октября.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план переноса выходных дней в следующем году. Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2018 год.

Пользователи соцсетей прокомментировали заявление режиссера Федора Бондарчука, призвавшего остановить депутата Госдумы Наталью Поклонскую, выступающую против фильма Алексея Учителя «Матильда». Слова Бондарчука о Поклонской вызвали бурную реакцию в соцсетях.

В колл-центр программы «Время покажет» на Первом канале поступил звонок от пожилой киевлянки. Женщина рассказала о том, что ей так и не повысили пенсию, несмотря на все заявления официальных властей. Помогайте Донбассу и Крыму: киевлянка обратилась к россиянам в прямом эфире.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в Российской Федерации лишние дни отпуска вместо новогодних праздников, чтобы граждане страны не злоупотребляли алкогольными напитками. Жириновский объяснил, почему надо отменить новогодние каникулы.

Поддерживаемые коалицией США боевики планируют серию атак позиций САА под Дамаском и Пальмирой. «Джебхат ан-Нусра»1 отбила у ИГ1 две деревни в Хаме. В ходе столкновений с исламистами в провинции Дамаск был убит один из командиров КСИР. Сирия новости 18 октября 07.00: «Нусра» отбила у ИГИЛ1 деревни в Хаме, США нацелились на Дамаск и Пальмиру.

Эксперт, научный сотрудник сектора Белоруссии, Молдавии и Украины Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Антон Бредихин уверен, что протесты у здания Верховной рады Украины происходят с санкции США, а значит, президенту Украины Петру Порошенко не остается ничего, кроме как терпеть и ждать, а также готовить пути для отступления. Эксперт об акциях протеста в Киеве: Порошенко остается только готовить самолет в Испанию.

ВС Ирака продолжают теснить курдов в провинции Ниневия. Город Ракка полностью перешел под контроль «демократической армии». Подразделения САА благодаря поддержке ВКС РФ значительно продвинулись в Дейр эз-Зоре. Сирия итоги за сутки на 18 октября 06.00: САА продвинулась в Дейр эз-Зоре благодаря ВКС РФ, курды заняли Ракку.

Более тысячи человек простились с российским актером Дмитрием Марьяновым в московском Доме кино, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России. Более тысячи человек пришли проститься с актером Дмитрием Марьяновым.

Австралийский военный аналитик утверждает, что США могут вскоре закрыть воздушное пространство в ряде районов Сирии для самолетов ВКС РФ. Сирия в битве за Дейр эз-Зор: коалиция США угрожает закрыть воздушное пространство САР для ВКС РФ

Ушла из жизни актриса театра и кино Марьяна Цареградская. Звезда «Тайн дворцовых переворотов» умерла в возрасте 45 лет в США.

1 Организация запрещена на территории РФ.