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Украина
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Общество
Пиратскую копию «Матильды» заблокировали в Интернете по решению суда
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    Пиратскую копию «Матильды» заблокировали в Интернете по решению суда

    18:06  18 Октября 2017
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    Пиратскую копию «Матильды» заблокировали в Интернете по решению суда

    Москва, 18 октября. Мосгорсуд заблокировал доступ в Интернете к нелицензионным копиям фильма Алексея Учителя «Матильда», сообщили в судебной инстанции.

    Столичный суд удовлетворил иск ООО «Творческо-производственное объединение «Рок», потребовавшее обеспечить исключительные права на фильм Алексея Учителя «Матильда». Судебная инстанция обязала Роскомнадзор прекратить размещение и распространение ленты на сайте vashekino.ucoz.net. 

    Напомним, что вокруг фильма развернулась широкая дискуссия, инициированная российским парламентарием Натальей Поклонской. Депутат Госдумы добивается снять с проката кино, которое рассказывает о взаимоотношениях Николая II и балерины Кшесинской. 

    Автор: Ирина Селезнева
    #суд #москва #матильда
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