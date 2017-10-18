Пиратскую копию «Матильды» заблокировали в Интернете по решению суда

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Москва, 18 октября. Мосгорсуд заблокировал доступ в Интернете к нелицензионным копиям фильма Алексея Учителя «Матильда», сообщили в судебной инстанции.

Столичный суд удовлетворил иск ООО «Творческо-производственное объединение «Рок», потребовавшее обеспечить исключительные права на фильм Алексея Учителя «Матильда». Судебная инстанция обязала Роскомнадзор прекратить размещение и распространение ленты на сайте vashekino.ucoz.net.

Напомним, что вокруг фильма развернулась широкая дискуссия, инициированная российским парламентарием Натальей Поклонской. Депутат Госдумы добивается снять с проката кино, которое рассказывает о взаимоотношениях Николая II и балерины Кшесинской.