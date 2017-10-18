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Президент Хорватии ждет Путина в гости в 2018 году
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    Президент Хорватии ждет Путина в гости в 2018 году

    20:00  18 Октября 2017
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    Президент Хорватии ждет Путина в гости в 2018 году

    Москва, 18 октября. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович рассчитывает, что глава России Владимир Путин воспользуется ее приглашением в 2018 году.

    Грабар-Китарович подтвердила на пресс-конференции после переговоров с Путиным, что пригласила президента России посетить Хорватию.

    «Я надеюсь, что мы сможем это осуществить уже в следующем году», — рассказала она журналистам.

    Ранее на встрече в Сочи с Грабар-Китарович Путин обратил внимание на значительный рост товарооборота между Россией и Хорватией. Как сообщили в Кремле, за первые семь месяцев этого года товарооборот между двумя странами увеличился на 63,9%. Таким образом, он составил 667,5 миллиона долларов.

    Президент Хорватии ждет Путина в гости в 2018 году

    По словам российского президента, у Москвы и Загреба, «есть совершенно определенные направления взаимодействия, причем перспективные направления».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #путин #россия #хорватия #приглашение #грабар-китарович
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