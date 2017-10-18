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Украина
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Ураган «Офелия» принес в Эстонию черные дожди
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    Ураган «Офелия» принес в Эстонию черные дожди

    18:09  18 Октября 2017
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    Ураган «Офелия» принес в Эстонию черные дожди

    Таллин, 18 октября. В ряде регионов Эстонии прошли черные дожди, вызванные ураганом «Офелия». Причиной необычного природного явления стало то, что ураган принес в Эстонию дым и копоть от пожаров в Португалии и пыль пустыни Сахары, сообщают европейские СМИ.

    Отмечается, что мощные ураганы нередко приносят пески Сахары в Средиземноморье, однако до Прибалтики, как правило, они не добираются.  

    Черные тучи, опустившиеся на эстонские территории, ушли так же быстро, как и пришли — в настоящее время в Эстонии установилась обычная осенняя погода.  

    Напомним, 15 октября в Ирландии был объявлен наивысший уровень опасности в связи с приближением урагана «Офелия». Синоптики предсказывали шквальный ветер скоростью более 80 км/ч. В результате прихода урагана на Британские острова несколько сотен тысяч человек остались без электричества, не обошлось без жертв

     

    Автор: Федор Веснин
    #эстония #ураган #офелия #черный дождь
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