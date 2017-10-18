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Сирия: США и SDF перебрасывают ИГ из Ракки в Дейр эз-Зор для борьбы с САА
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    Сирия: США и SDF перебрасывают ИГ из Ракки в Дейр эз-Зор для борьбы с САА

    18:06  18 Октября 2017
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    Сирия: США и SDF перебрасывают ИГ из Ракки в Дейр эз-Зор для борьбы с САА

    Дейр эз-Зор, 18 октября. США руками «Исламского государства»1 стремятся остановить наступление сирийской армии в провинции Дейр эз-Зор.

    Командование международной коалиции во главе с США, а также курдские «Сирийские демократические силы» достигли соглашения о выводе боевиков из города Ракка в провинцию Дейр эз-Зор. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) покинули Ракку в полном вооружении.

    Источник отмечает, что перед боевиками поставлена задача не дать сирийской армии установить контроль над ключевыми нефтяными месторождениями в северо-восточной части провинции. Ранее сообщалось, что сейчас САА при поддержке ВКС РФ готовится зачистить от исламистов крупное месторождение Аль-Умар. Игиловцы и США спешат этому помешать.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #сирия #иг #вкс рф #игил #курды #саа #дейр эз-зор #ракка
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