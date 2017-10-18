Сирия: США и SDF перебрасывают ИГ из Ракки в Дейр эз-Зор для борьбы с САА
Дейр эз-Зор, 18 октября. США руками «Исламского государства»1 стремятся остановить наступление сирийской армии в провинции Дейр эз-Зор.
Командование международной коалиции во главе с США, а также курдские «Сирийские демократические силы» достигли соглашения о выводе боевиков из города Ракка в провинцию Дейр эз-Зор. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) покинули Ракку в полном вооружении.
Источник отмечает, что перед боевиками поставлена задача не дать сирийской армии установить контроль над ключевыми нефтяными месторождениями в северо-восточной части провинции. Ранее сообщалось, что сейчас САА при поддержке ВКС РФ готовится зачистить от исламистов крупное месторождение Аль-Умар. Игиловцы и США спешат этому помешать.
Footage provided by #Raqqa's @Mohamadothman1o shows #IslamicState convoy evacuating north thru silos, where @sommervilletv last reported 4m pic.twitter.com/vBizQN9dU8— Riam Dalati (@Dalatrm) October 18, 2017
1 Организация запрещена на территории РФ.