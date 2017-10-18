Сирия: США и SDF перебрасывают ИГ из Ракки в Дейр эз-Зор для борьбы с САА

В Избранное

Дейр эз-Зор, 18 октября. США руками «Исламского государства»1 стремятся остановить наступление сирийской армии в провинции Дейр эз-Зор.

Командование международной коалиции во главе с США, а также курдские «Сирийские демократические силы» достигли соглашения о выводе боевиков из города Ракка в провинцию Дейр эз-Зор. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) покинули Ракку в полном вооружении.

Источник отмечает, что перед боевиками поставлена задача не дать сирийской армии установить контроль над ключевыми нефтяными месторождениями в северо-восточной части провинции. Ранее сообщалось, что сейчас САА при поддержке ВКС РФ готовится зачистить от исламистов крупное месторождение Аль-Умар. Игиловцы и США спешат этому помешать.

1 Организация запрещена на территории РФ.