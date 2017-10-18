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Курды потеряли поддержку Германии после начала столкновений с Ираком в Киркуке
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    Курды потеряли поддержку Германии после начала столкновений с Ираком в Киркуке

    17:45  18 Октября 2017
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    Курды потеряли поддержку Германии после начала столкновений с Ираком в Киркуке

    Эрбиль, 18 октября. После событий в Киркуке бундесвер приостановил обучение курдских сил в Ираке.

    После начала боевых действий между ирако-иранскими вооруженными силами и ополчением «Хашд аш-Шааби» против курдских сил пешмерга бундесвер заявил, что военные инструкторы из Германии больше не будут заниматься обучением сил Курдистана, заявил генеральный инспектор ведомства Фолькер Викер. Данное решение было согласовано с министром обороны страны Урсулой фон дер Ляйен.

    Отмечается, что германские военнослужащие в рамках участия в международной коалиции во главе с США занимались обучением курдских сил пешмерга для борьбы с террористическими группировками. Был создан ряд тренировочных лагерей, в которых работали 140 инструкторов бундесвера. Курдам поставлялось вооружение из ФРГ, дальнейшие поставки поставлены под вопрос.

    Курды потеряли поддержку Германии после начала столкновений с Ираком в Киркуке

    Автор: Алексей Громов
    #курды #ирак #фрг #бундесвер #киркук
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