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Сирия, 18 октября. «Нусра»*** попыталась сбить самолеты с гумпомощью в Идлибе. САА и ее союзники при помощи ВКС продвинулись на восемь км в сторону станции «Т-2» в Хомсе. Курды захватили населенный пункт близ Дейр эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивали прикрытие САА и ее союзникам близ города Хамима на границе между Хомсом и Дейр эз-Зором; оказывали поддержку САА в районе Эль-Карьятейна к юго-востоку от Хомса.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли военную технику в боях с «Тахрир Аш-Шам» в западной части провинции Дамаск; обстреливают позиции радикалов в Восточной Гуте; продвинулись на восемь километров в сторону станции «Т-2» в Хомсе.

«Исламское государство»: утратило восточную часть Эль-Карьятейна юго-восточнее Хомса; потеряло две деревни в столкновениях с «Ан-Нусрой» к северо-востоку от Хомса.

«Тахрир Аш-Шам»: активировала взрывное устройство у пункта сбора солдат САА в городе Алеппо; пыталась сбить самолет с гумпомощью для жителей городов Аль-Фуа и Кефрайя в Идлибе; подверглась авиаударам ВВС Сирии на севере Хамы и на востоке Идлиба.

Курды: захватили населенный пункт Сафират Аль-Тахтани северо-восточнее Дейр эз-Зора.

Провинция Дамаск

На территории оазиса Западная Гута не утихают столкновения между войсками Башара Асада и антиправительственными формированиями вооруженной оппозиции. Как сообщают новостной портал Smart News Agency и Twitter-канал (QalaatAlMudiq), в ходе боев исламистам альянса «Тахрир Аш-Шам» удалось уничтожить два танка Сирийской арабской армии (САА) в районе вершин Хина и Бардайя. Тем не менее оба источника являются оппозиционными, вследствие чего данные сведения могут быть дезинформирующими.

Между тем в районе Восточной Гуты продолжается вооруженное противостояние между организацией «Файлак Ар-Рахман» и частями правительственной армии. Тот же военный источник сообщает о том, что базирующиеся в районе горы Касиюн подразделения САР нанесли артиллерийские удары по позициям исламистов вблизи населенного пункта Ирбин.

Провинция Алеппо

Радикалы антиправительственного объединения «Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1, предприняли новую попытку атаки в одном из районов административного центра провинции. Агентство новостей Smart News Agency сообщает о том, что боевики активировали взрывное устройство у пункта сбора военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) в квартале Касталь-Харами. Никакой информации о потерях со стороны правительственных подразделений, тем не менее, не поступало. Напомним, исламисты группировок повстанцев, базирующихся к северо- и к юго-западу от Алеппо, постоянно проводят атаки опорных пунктов сил САР, а также выступают организаторами терактов в столице региона.

Провинция Хомс

Ранее сообщалось о том, что сирийские войска, поддерживаемые проасадовскими ополченческими отрядами и авиаударами российских ВКС, немного продвинулись в зачистке территорий Эль-Карьятейна от ИГИЛ1, заняв ряд ближайших высот и ферм. По информации новостного портала Al Masdar News, под контроль правительственных частей перешли еще несколько стратегических позиций, в результате чего вся восточная часть города была освобождена. Напомним, накануне значительные потери террористическая группировка понесла в ходе авианалетов ВКС РФ и ВВС Сирии. В частности, был ликвидирован один из высокопоставленных командиров «Исламского государства»1. Согласно сведениям военных источников AMN, на данный момент в Эль-Карьятейне остаются несколько сотен ИГИЛовцев.

Тем временем на юго-востоке региона возобновились столкновения между радикалами ИГИЛ и проправительственными ополченцами-шиитами. Бои разворачиваются в районе города Хамима, расположенного неподалеку от границы с провинцией Дейр эз-Зор. Информационный портал Damascus Now сообщает, что под прикрытием российских ВКС союзникам САА удалось продвинуться на восемь километров в сторону станции «Т-2».

Провинция Дейр эз-Зор

Демократические силы Сирии**** (SDF), выступающие при поддержке Соединенных Штатов Америки, продолжают развивать наступление в Дейр эз-Зоре в рамках военной кампании «Буря Джазиры». Как передает военный источник в социальной сети Twitter (QSD_Jabha), курды отбили у террористов «Исламского государства» населенный пункт Сафират Аль-Тахтани к северо-востоку от столицы провинции.

Более того, по неподтвержденным сведениям некоторых оппозиционных источников, силы Сирийской арабской армии (САА) отступили от недавно занятых позиций на восточном берегу Евфрата, после чего их заняли курдские войска. Об этом сообщает Telegram-канал (NRVR11). Однако правительственные информагентства не подтверждают данную информацию.

Провинция Идлиб

Военный источник в сети Twitter (ilyes768) сообщает о том, что грузовой самолет сирийских ВВС сбросил гуманитарную помощь жителям городов Аль-Фуа и Кефрая, в которых проживает преимущественно шиитское население. По данным Twitter-канала, боевики «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 попытались сбить самолет. Напомним, многие крупнейшие города региона контролируются радикалами «Ан-Нусры», вследствие чего любое сопротивление со стороны гражданского населения жестоко подавляется. Аль-Фуа и Кефрая уже несколько лет находятся в осаде.

Вслед за ВКС РФ, проводившими боевые вылеты в районе населенного пункта Синджар, ВВС Сирии также нанесли авиаудары по позициям боевиков к востоку от административного центра провинции. Об этом сообщает новостной портал Smart News Agency.

Провинция Хама

На севере Хамы вновь отмечаются взаимные обстрелы между правительственными силами и исламистами союзных формирований «Тахрир Аш-Шам» и «Исламское движение Восточного Туркестана». Согласно сведениям оппозиционного Twitter-канала (NRVR11), сирийские военные вертолеты наносят авиаудары по укрепленным пунктам боевиков в окрестностях города Аль-Латамина. Никакой информации о потерях со стороны радикалов пока не поступало.

Северо-восточнее столицы региона отряды коалиции «Тахрир Аш-Шам» продолжают вести бои с террористами «Исламского государства». Как передает информационное агентство Fars News, еще два небольших поселения, а также несколько высот вернулись под контроль антиправительственной группировки.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)