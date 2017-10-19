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Общество
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Россия
Выступление Путина на итоговой сессии клуба «Валдай» начнется в Сочи через несколько минут
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    Выступление Путина на итоговой сессии клуба «Валдай» начнется в Сочи через несколько минут

    15:46  19 Октября 2017
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    Выступление Путина на итоговой сессии клуба «Валдай» началось в Сочи

    Москва, 19 октября. Президент РФ Владимир Путин уже через несколько минут начнет свое выступление на итоговой сессии дискуссионного клуба «Валдай», которая проходит в четверг в Сочи. Речь президента запланирована на 16.00.

    На заключительном заседании участники клуба подведут итоги его работы в этом году. Известно также, что после официальной речи глава государства намерен пообщаться с членами Валдайского форума во время чаепития.

    Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал «очень важное и традиционное выступление» Путина. О чем конкретно скажет президент, не уточнялось. Песков подчеркнул, что Путин традиционно выступает на Валдайском форуме и не намерен изменять традиции в этом году.

    XIV заседание Валдайского клуба проходило в Сочи 16-19 октября. В нем принимают участие более сотни представителей из 33 стран, в том числе лидеры государств, журналисты, политики, общественные деятели и предприниматели.

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    Автор: Катерина Михайлиди
    #путин #сочи #валдай
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