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Рабочий погиб при обрушении кровли свинофермы в Брянской области
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    Рабочий погиб при обрушении кровли свинофермы в Брянской области

    17:49  18 Октября 2017
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    Рабочий погиб при обрушении кровли свинофермы в Брянской области

    Брянск, 18 октября. Мужчина погиб при обрушении кровли на свиноферме в Брянской области, сообщили в экстренных службах региона.

    Трагедия произошла в населенном пункте Ржаница Брянской области. На свиноферме проводились работы по демонтажу, во время которых обрушилась кровля железобетонного здания.

    «Из-под завалов извлечено тело одного погибшего, — цитирует источники РИА Новости. — Под завалами может находиться еще один работник хозяйства».

    В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. 

    Рабочий погиб при обрушении кровли свинофермы в Брянской области

    Ранее сообщалось, что жительница американского штата Флорида убила девятилетнюю двоюродную сестру, когда присела на нее, чтобы «наказать».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #обрушение #брянская область #свиноферма
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