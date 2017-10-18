Рабочий погиб при обрушении кровли свинофермы в Брянской области

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Брянск, 18 октября. Мужчина погиб при обрушении кровли на свиноферме в Брянской области, сообщили в экстренных службах региона.

Трагедия произошла в населенном пункте Ржаница Брянской области. На свиноферме проводились работы по демонтажу, во время которых обрушилась кровля железобетонного здания.

«Из-под завалов извлечено тело одного погибшего, — цитирует источники РИА Новости. — Под завалами может находиться еще один работник хозяйства».

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Флорида убила девятилетнюю двоюродную сестру, когда присела на нее, чтобы «наказать».