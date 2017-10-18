Грузинская подделка: козлы и мандарины вместо покрышек и «небесной сотни». Колонка Ирины Гавриловой

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От наколотых апельсинов в 2004 году Украина плавно перешла к грузинским мандаринам в 2017-м. И, хотя цитрусовые явно не идут на пользу стране, потерявшей в огне революций часть своих территорий, «рука тянется и тянется» к запретным плодам.

Революционные массы во главе с Саакашвили пережили свою первую ночь в палаточном городке под Радой и даже отразили штурм силовиков. Но пока все потребители попкорна сходятся во мнении, что переворот проходит вяло, без привычного задора и огонька. Имеется в виду огонь покрышек. Даже студенты не пришли под ВР, чтобы исполнить роль побитых «онижедетей». С зажигательными лозунгами тоже пока не сложилось, вместо призывов подождать Бандеру, наводящего порядок, или развешивать «москаляк по гиллякам», звучат унылые, как дерьмо древнего мамонта, призывы отменить депутатскую неприкосновенность и изменить избирательную систему.

Когда четыре года назад жемчуг был для активистов майдана мелковат, они требовали «Януковича пидарэшт, Азарова в отставку». Сегодня, когда борщ стал жидковат, когда все задолбались затягивать пояса на шее и хоронить героев АТО, сторонники мандариновой революции умоляют создать антикоррупционный суд. Понять эту логику не стоит и пытаться, как и нездоровое пристрастие к танцам на чужих граблях.

Но, хотя грабли вроде и знакомые, что-то смущает, несмотря на стойкие ассоциации с путчем 2013 года. Вроде бы налицо все приметы революционного времени: многотысячные митинги под Радой, стычки с полицией, сотник Парасюк, призывающий к свержению очередной «кровавой банды». Есть сцена майдана, с которой грузинский вождь украинских патриотов призывает «выносить козла», в наличии палатки, полевые кухни и самооборона майдана-3, роль которой выполняют бойцы Семена Семенченко из батальона «Донбасс». Правда, сейчас их почему-то называют титушками и боевиками, а трубадуров революции Найема и Лещенко — провокаторами...

Впрочем, и отличия имеются: никаких стримов из горячих точек революции, никаких прямых трансляций, рассказывающих о зверствах укрсучрежима. Власть запретила СМИ вообще освещать любые события с «мандаринового майдана», а накануне подконтрольные главе МВД радикалы из «Азова» и нацкорпуса захватили дата-центр, расположенный под вертолетной площадкой рядом с парламентом. Неудивительно, что в первый день восстания в правительственном квартале вырубили Интернет и «положили» мобильную связь: Порошенко учел ошибки «папередников». И хотя на майдане Саакашвили рвал и метал, требуя «вынести козла» и объявить импичмент гаранту нации, услышать эти призывы могла только и без того правильно заряженная толпа адептов.

Еще одно отличие от революции гидности: полное отсутствие послов ЕС на сцене. Три года назад они расталкивали друг друга за право привить европейские ценности братскому украинскому народу, а сегодня только президент Мальты шарахается от залпов арты в честь ее визита в Киев. Да, главком ВСУ распорядился разместить гаубицы на видном месте — чтобы ни у кого не оставалось сомнений насчет того, как именно будет действовать власть во время массовых уличных протестов, если Михо удастся разогреть аудиторию. Порошенко не остановится ни перед применением пушек против «мирных митингующих», ни перед массовыми зачистками протестантов. Он готов к введению военного положения и будет только рад, если бывший сокурсник даст ему такой шанс. Все-таки власть напугана размахом протестов и восточным темпераментом вождей: а вдруг фейковая революция перерастет в настоящий, классический переворот? Все-таки из-за спины Саакашвили выглядывает профиль сенатора Маккейна и борода опального олигарха Игоря Коломойского, спонсирующих «михомайдан».

Иначе, откуда массовка на площади, полевые кухни, жирный борщ, палатки, зонтики и прочие атрибуты цветной революции? И хотя ни одно европейское СМИ не заинтересовалось событиями в центре Киева (три года назад они в один голос топили за евромайдан), из госдепа пришли-таки рекомендации воздержаться от применения силы по отношению к его агентуре — Мишико, Найему, Лещенко, Соболеву и прочим ветеранам майданов. Порошенко тут же заверил «вашингтонский обком» в своем уважении к «торговцам мандаринами», а генпрокурор Луценко и первые лица МВД пообещали не трогать цитрусовый лагерь и не разгонять демонстрантов.

«Я с пониманием отношусь к акции и с уважением к ее участникам. Я требую обеспечить мирный характер акции <…> Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы безответственные политиканы повторили трагические события 31 августа, которые привели к гибели четырех нацгвардейцев возле ВР», — заявил Петр Порошенко журналистам.

Иными словами, гарант нации твердо дал понять: попытки «акционеров» рыпнуться против спецназа будут встречена залповым огнем. Это вам не Янукович, который на суде заявляет, что «Беркут» превысил свои полномочия на евромайдане-2013. Правда, вряд ли Петру Алексеевичу придется применять грубую силу.

Во-первых, пока мы видим фейковое восстание. Несмотря на громкие лозунги, призывы к импичменту и критику «власти барыг», никакого плана у «козлодоев» нет. Как нет и массовой поддержки идеалов грузинской революции. Люди в очередной раз поставлены в ситуацию выбора между «швондерами» и «шариковыми», которая практикуется в стране с 2004, оранжевого, года. Выбора между большим и меньшим злом, между «циничным бандерой» и реальными генетическими наследниками полицаев и оуновцев (ОУН — Организация украинских националистов — запрещена в РФ — прим.). Поэтому и не спешат скакать в кастрюлях за идеалы «михомайдана». Тем более, что идеалы размыты. Украинцев куда больше беспокоят геноцидные реформы правительства, падающая гривна, массовая безработица, космические цены и тарифы, криминальный беспредел. Так что клоунада Саакашвили — залог прочности Порошенко. Чем сильней грузинский мачо мечтает осчастливить Украину, тем крепче украинцы держатся за «своего» сукина сына. Не удивлюсь, если узнаю, что Порошенко и Саакашвили «работали» в связке.

Во-вторых, мандариновый путч сплотил панамских патриотов из БПП и фронтовиков из партии Авакова-Яценюка. Порошенко нужны нацгвардейцы главы МВД, которые прикрывают его тыл — сегодня ночью к личной резиденции лидера Украины в Козине стянули дополнительные отряды силовиков и бронетехнику. И самому Авакову, который ненавидит экс-президента Грузии с тех пор, когда бросал в него стаканами с водой и кричал «бе-бе-бе» на заседании совета реформ при президенте, тоже невыгодно убирать однотурового или добиваться перевыборов Рады.

Политические акции «Народного фронта» крайне низкие, чтобы «партия войны» получила внушительный результат на выборах. Зато имеющийся в руках главного полисмена силовой ресурс вкупе с радикальными ЧВС типа нацкорпуса и «Правого сектора»1 (экстремистская организация, запрещенная в РФ — прим.) позволяет политсиле Турчинова-Авакова-Яценюка добиться от гаранта сговорчивости по многим ключевым вопросам: начиная от раздела финансовых потоков и заработков на военных поставках и заканчивая кадровыми преференциями в кабмине. И эта ситуация отличается от зимы 2013-2014 годов, когда глава МВД был подконтролен лично Януковичу. Так что американцы, хоть и не прислали печенек для майдана, зато навели баланс в украинской власти. И теперь могут спокойно играть в кукольный киевский театр, стравливая марионеток.

В-третьих, в отличие от революции гидности, которая разделила Украину на два противоположных лагеря — на майдан и антимайдан — сейчас мы наблюдаем за дракой пауков в одной банке. Недаром же зрители сладострастно потирают руки, делают ставки и задорно кричат «СДД» («Сожрите друг друга!») — вместо привычного СУГС! («Слава Украине, героям слава!»). Опять же, продолжением евромайдана стала война в Донбассе и уход Крыма, а в нынешней ситуации даже роспуска Рады и досрочных перевыборов президента не предвидится. Потому что украинцы уже разочаровались в революционерах-гастролерах и равнодушны к «чужеродным» слоганам мандариновой революции. Недаром же Саакашвили на митингах под Радой пришлось на ходу пересматривать кричалки и обещать не только антикоррупционный суд, но и снижение тарифов, например. А это значит, что у «михомайдана» нет ресурса для расширения, нет шансов выйти за рамки «пятачка» возле ВР и нет «мяса» для того, чтобы бросать его под дубинки и пули нацгвардии. Готовность мобилизоваться в «небесную-сотню»-2 не высказывает никто, да и олигархи не спешат объединяться в антипорошенковский фронт, как это было в случае с Януковичем.

Так что кардинальных перемен от мандариновой революции ждать не стоит, ведь ее задачи — обеспечить стагнацию вертикали Порошенко и расчистить путь «настоящей революционерке» на лабутенах и с косой — Юлии Тимошенко.

1 Организация запрещена на территории РФ.