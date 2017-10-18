Чайка пока не ознакомился с обращением Поклонской по «Матильде»

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Москва, 18 октября. Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка пока не успел ознакомиться с видеообращением депутата Государственной думы Натальи Поклонской, которая потребовала признать «экстремистским материалом» фильм Алексея Учителя «Матильда».

«Я не видел ее обращение, как я могу реагировать? Девушка-депутат в прокуратуре не работает, не наблюдаю за ней сейчас», — цитирует слова Чайки ТАСС.

Генпрокурор также рассказал о том, что он еще не смотрел скандальную кинокартину Алексея Учителя.

Напомним, ранее стало известно о том, что депутат Госдумы России Наталья Поклонская более 40 раз обращалась в Генпрокуратуру РФ с жалобами на фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда». Однако ведомство не выявило нарушений при создании, финансировании и получении прокатного удостоверения авторами киноленты.