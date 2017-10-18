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Украина
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Общество
Чайка пока не ознакомился с обращением Поклонской по «Матильде»
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    Чайка пока не ознакомился с обращением Поклонской по «Матильде»

    17:49  18 Октября 2017
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    Чайка пока не ознакомился с обращением Поклонской по «Матильде»

    Москва, 18 октября. Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка пока не успел ознакомиться с видеообращением депутата Государственной думы Натальи Поклонской, которая потребовала признать «экстремистским материалом» фильм Алексея Учителя «Матильда».

    «Я не видел ее обращение, как я могу реагировать? Девушка-депутат в прокуратуре не работает, не наблюдаю за ней сейчас», — цитирует слова Чайки ТАСС.

    Генпрокурор также рассказал о том, что он еще не смотрел скандальную кинокартину Алексея Учителя.

    Напомним, ранее стало известно о том, что депутат Госдумы России Наталья Поклонская более 40 раз обращалась в Генпрокуратуру РФ с жалобами на фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда». Однако ведомство не выявило нарушений при создании, финансировании и получении прокатного удостоверения авторами киноленты.

    Автор: Алексей Громов
    #поклонская #матильда #чайка
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