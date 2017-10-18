«Солнечный день» для светлого будущего: праздник в честь детского мужества прошел в Москве. ФАН-ТВ

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В творческом центре «Москворечье» прошел благотворительный праздник «Солнечный день» для детей и их родителей, которые перенесли онкологические заболевания. На протяжении 23 лет его проводят сотрудники Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина и Российского общественного движения «Детская онкология: врачи и родители вместе». На празднике побывали корреспонденты ФАН-ТВ.

В России каждый год онкологией заболевает порядка 4,5 тысяч детей, и не всем из них удается выжить. Многие из тех, кто пришел в этот день на праздник, сумели выстоять в борьбе со страшной болезнью и теперь каждый день воспринимают как подарок судьбы.

Папа с сыном – Михаил и Иван – рассказали корреспонденту ФАН-ТВ о том, что им пришлось пережить:

– Заметили мы, что что-то не так с ребенком, где-то в три месяца. Две операции. Первая операция по штатовским протоколам, нас отпустили без химиотерапии, но, к сожалению, через 2,5 месяца мы вернулись с рецидивом. Спасли ребенка, откачали, несмотря ни на что. С тех пор мы на ремиссии. Мы, взрослые, честно вам скажу, молимся за тех людей, которые там. Каждый раз, проезжая там (что я, что жена), мы посылаем им: «Ребята, держитесь. Ребята, пожалуйста, боритесь, не сдавайтесь!» И так далее. Очень много знакомых наших людей мы потеряли, к сожалению.

Маленьких пациентов Центра онкологии им. Н.Н. Блохина на творческой площадке развлекали волонтеры-аниматоры, артисты, ростовые куклы, аквагримеры и музыканты. Организаторы праздника постарались подарить каждому ребенку как можно больше радости. Ведь самое трудное для этих детей – пройти лечение и не сломаться психологически. С ФАН-ТВ побеседовал один из таких ребят:

– В марте 2014 года мы съездили в поликлинику, потому что у меня болела нога, сделали рентген, и оказалось, что у меня рак, – вспоминает Влад. – Конечно, было трудно, но после второй химии я уже начал ощущать себя привыкшим к тому, что происходит, и относился к этому спокойно. Я этим летом уже два раза съездил на море, очень хорошо себя чувствую, не замечаю даже порой. Многие дети отчаиваются, и я хочу подойти к ним и сказать: «Все у вас будет хорошо, не беспокойтесь. Берите с меня пример, я веселый».

Сергей Лобынцев, Заслуженный артист России, член Гильдии актеров кино России, член Попечительского Совета российской общественной организации «Детская онкология: врачи и родители вместе», стал одним из тех, кто организовал и провел данное мероприятие.

– Праздник детям помогает почувствовать себя нужными в этом обществе. Дает возможность встретиться как больным детишкам, так и тем, которые уже выздоровели, и врачам, которые их лечили, – говорит он. – И как вот они познакомились – «на несчастном случае», дает возможность в дальнейшем помогать друг другу, советовать, что делать дальше, помогать в лечении, и относиться к ним, как мы все относимся к своим детям.

Владимир Поляков, заместитель директора по научной работе НИИ детской онкологии и гематологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина», главный детский онколог Министерства Здравоохранения РФ, академик РАН, профессор, пояснил:

– Человек, узнавший о таком страшном диагнозе, – это сразу шок, это сразу тяжелое состояние, поэтому у нас психологи работают – целая команда в Институте. Когда я начинал работать, это было больше 40 лет назад, у нас выздоравливало всего 20 % пациентов, а сейчас выздоравливает 80 %. Поэтому это очень большие достижения мировой медицины, в том числе отечественной.

В этом году праздник посетил руководитель фракции «Справедливая Россия» Государственной Думы РФ Сергей Миронов. Политик уверен: объединение врачей, представителей власти и общественных организаций – залог успеха в борьбе с неизлечимой болезнью:

– Ключевая сегодня проблема – это должное финансирование. Требуются серьезные вложения со стороны государства. Я знаю, что за последние 10 лет в 10 раз увеличилось финансирование по этому направлению – «детская онкология», но этого все равно не достаточно, нужно еще больше. У нас, кстати, сейчас начинается рассмотрение очередного бюджета, и, конечно, мы будем внимательно смотреть на строчку «здравоохранение» и на то, что в этой строчке направляется на детскую онкологию.

«Солнечный день» разделил вместе со всеми Сергей Нефедов, Герой Российской Федерации, бывший космонавт-испытатель Московского института медико-биологических проблем.

– Иногда, когда судьба тебя забрасывает – кого-то случайно, кого-то неслучайно – на орбиту этих детей, этих маленьких, подрастающих, не всегда здоровых личностей, когда ты попадаешь в их мир, ты иногда просто столбенеешь. Задумываешься над тем, как мы живем на своих орбитах, – философски заметил он. – Задача нашей орбиты взрослых людей – сделать так, чтобы их орбита сегодня была таким образом построена, их полет по жизни таким образом продолжался, чтобы они могли потом спокойно, нормально, достойно переходить на любую орбиту жизни, на которую им захочется.

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