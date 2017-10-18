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Корабли Балтийского флота отправились в Атлантику
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    Корабли Балтийского флота отправились в Атлантику

    17:41  18 Октября 2017
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    Корабли Балтийского флота отправились в Атлантику

    Москва, 18 октября. Отряд кораблей Балтийского флота ВМФ России миновал скандинавские проливы и вышел в Северное море Атлантического океана. В составе группы кораблей корветы «Бойкий» и «Сообразительный», а также танкер «Кола», сообщает пресс-служба Западного военного округа.

    На пути к Северному морю отряд отработал плановые задачи организации противовоздушной, противолодочной и противодиверсионной обороны. Кроме того, экипажи «Бойкого» и «Сообразительного» провели учения по прохождению «узкости», а также занятия с вахтенными офицерами и штурманскими специалистами.

    Напомним, 14 октября отряд кораблей покинул гавань города Балтийска, находящегося в Калининградской области, и взял курс в Атлантический океан.

    Автор: Федор Веснин
    #учения #вмф #балтийский флот #атлантика
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