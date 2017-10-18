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Глава ДНР освободил Пушилина от руководства движением «Донецкая республика»
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    Глава ДНР освободил Пушилина от руководства движением «Донецкая республика»

    17:42  18 Октября 2017
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    Глава ДНР освободил Пушилина от руководства движением «Донецкая республика»

    Донецк, 18 октября. Глава ДНР Александр Захарченко освободил председателя парламента республики Дениса Пушилина от должности руководителя исполкома общественного движения «Донецкая республика».

    Глава ДНР пояснил, что отставка Пушилина связана с его повышенной занятостью в минском переговорном процессе и парламенте республики.

    «Сейчас Пушилин занимается более серьезной и важной работой. Это Народный Совет, где требуется немало сил, а также Минские переговоры. Это та работа, которая позволит нам, надеюсь, решить конфликт с Украиной путем дипломатической работы», — сказал Захарченко.

    Глава ДНР также добавил, что Денис Пушилин займется вопросами интеграции Донбасса с Российской Федерацией, отметив, что эта работа станет его ключевой задачей.

    Кроме того, Захарченко заявил, что новым главой исполкома «Донецкой республики» станет Наталья Волкова, которая ранее занимала должность директора Донецкого драматического театра, а также была председателем организационного комитета в ходе предварительного голосования на местных выборах в ДНР в 2016 году.

    Автор: Алексей Громов
    #пушилин #днр #донбасс #захарченко #донецк
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