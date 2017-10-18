Астахов прокомментировал итоги экспертизы СКР крови погибшего в Балашихе мальчика
Москва, 18 октября. Адвокат Павел Астахов заявил, что будет «добиваться привлечения к суровой уголовной ответственности» всех, кто запятнал имя погибшего в Балашихе ребенка. Комплексная судмедэкспертиза установила отсутствие алкоголя в крови «пьяного мальчика».
Следователи предъявили судмедэксперту Михаилу Клейменову обвинение в халатности, который «установил», что погибший при ДТП ребенок был пьян. Бывший уполномоченный по правам ребенка, правозащитник Павел Астахов выразил благодарность всем, кто поддержал семью Шимко.
«Вместе с семьей Алеши мы, адвокаты семьи Шимко, будем добиваться привлечения к суровой уголовной ответственности всех, кто совершил это чудовищное преступление против ребенка и его семьи и опорочил имя погибшего малыша», — написал адвокат в соцсетях.
В официальном сообщении СКР говорится, что в момет ДТП в крови ребенка не было алкоголя — обнаруженный этиловый спирт появился посмертно. По словам спикера ведомства Светланы Петренко, Клейменов нарушил нормативные акты проведения экспертиз, его вывод по делу мальчика был необоснован.
Напомним, что инцидент произошел в апреле 2017 года в Подмосковье — иномарка сбила шестилетнего ребенка, которого позднее признали пьяным. Дело «пьяного мальчика» получило широкий резонанс в СМИ.
Очевидно, что эксперт Клейменов не действовал в одиночку. Все, причастные к этому страшному преступлению должны быть изобличены и наказаны.— Павел Астахов (@RFdeti) 18 октября 2017 г.
КОМПЛЕКСНАЯ СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА УСТАНОВИЛА ОТСУТСТВИЕ АЛКОГОЛЯ В КРОВИ АЛЕШИ ШИМКО, ПОГИБШЕГО В ДТП В ГОРОДЕ БАЛАШИХЕ (Официальное заявление СКР. ) Эксперту Клейменову предъявлено обвинение. Вместе с семьей Алеши мы, адвокаты семьи Шимко, будем добиваться привлечения к суровой уголовной ответственности всех, кто совершил это чудовищное преступление против ребенка и его семьи и опорочил имя погибшего малыша. Спасибо всем, кто поддерживает семью Шимко! #дтп #шимко