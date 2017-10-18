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Украина
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Общество
Астахов прокомментировал итоги экспертизы СКР крови погибшего в Балашихе мальчика
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    Астахов прокомментировал итоги экспертизы СКР крови погибшего в Балашихе мальчика

    18:38  18 Октября 2017
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    Астахов: Причастные к экспертизе крови погибшего в Балашихе ребенка должны быть наказаны

    Москва, 18 октября. Адвокат Павел Астахов заявил, что будет «добиваться привлечения к суровой уголовной ответственности» всех, кто запятнал имя погибшего в Балашихе ребенка. Комплексная судмедэкспертиза установила отсутствие алкоголя в крови «пьяного мальчика». 

    Следователи предъявили судмедэксперту Михаилу Клейменову обвинение в халатности, который «установил», что погибший при ДТП ребенок был пьян. Бывший уполномоченный по правам ребенка, правозащитник Павел Астахов выразил благодарность всем, кто поддержал семью Шимко. 

    «Вместе с семьей Алеши мы, адвокаты семьи Шимко, будем добиваться привлечения к суровой уголовной ответственности всех, кто совершил это чудовищное преступление против ребенка и его семьи и опорочил имя погибшего малыша», — написал адвокат в соцсетях. 

    В официальном сообщении СКР говорится, что в момет ДТП в крови ребенка не было алкоголя — обнаруженный этиловый спирт появился посмертно. По словам спикера ведомства Светланы Петренко, Клейменов нарушил нормативные акты проведения экспертиз, его вывод по делу мальчика был необоснован.

    Напомним, что инцидент произошел в апреле 2017 года в Подмосковье — иномарка сбила шестилетнего ребенка, которого позднее признали пьяным. Дело «пьяного мальчика» получило широкий резонанс в СМИ. 

     

    КОМПЛЕКСНАЯ СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА УСТАНОВИЛА ОТСУТСТВИЕ АЛКОГОЛЯ В КРОВИ АЛЕШИ ШИМКО, ПОГИБШЕГО В ДТП В ГОРОДЕ БАЛАШИХЕ (Официальное заявление СКР. ) Эксперту Клейменову предъявлено обвинение. Вместе с семьей Алеши мы, адвокаты семьи Шимко, будем добиваться привлечения к суровой уголовной ответственности всех, кто совершил это чудовищное преступление против ребенка и его семьи и опорочил имя погибшего малыша. Спасибо всем, кто поддерживает семью Шимко! #дтп #шимко

    Публикация от Павел Астахов (@rfdeti)

    Автор: Ирина Селезнева
    #балашиха #пьяный мальчик
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