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Дейр эз-Зор: САА при поддержке ВКС РФ зачистила от ИГИЛ 90% города
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    Дейр эз-Зор: САА при поддержке ВКС РФ зачистила от ИГИЛ 90% города

    17:33  18 Октября 2017
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    Дейр эз-Зор: САА при поддержке ВКС РФ зачистила от ИГИЛ 90% города

    Дейр эз-Зор, 18 октября. Правительственные войска при поддержке ВКС РФ устанавливают контроль над новыми кварталами Дейр эз-Зора.

    Сирийские военные источники сообщают, что Сирийская арабская армия значительно продвинулась в наступлении на позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) в административном центре провинции Дейр эз-Зор. По последним данным армейцы контролируют не менее 90 процентов населенного пункта. В ближайшее время, отмечают источники, город будет полностью освобожден от исламистов.

    В ходе столкновений в Дейр эз-Зоре уничтожено не менее трех высокопоставленных командиров «Халифата», включая Абдула Хамида аль-Джарвана, который ранее командовал подразделениями игиловцев в Меядине.

    Дейр эз-Зор: САА при поддержке ВКС РФ зачистила от ИГИЛ 90% города

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #вкс рф #игил #саа #дейр эз-зор
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