Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Украинская полиция назвала причину штурма палаточного городка у стен Рады
Новости Сирии
Сирия и Ирак горят «Непоколебимой решимостью»: США хотят отнять у ВКС РФ победу над ИГИЛ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия и Ирак горят «Непоколебимой решимостью»: США хотят отнять у ВКС РФ победу над ИГИЛ

    18:31  18 Октября 2017
    674

    ВВС США

    Штаб операции «Непоколебимая решимость», которой командуют Соединенные Штаты, опубликовал информацию, согласно которой в рамках данной кампании от боевиков «Исламского государства» (деятельность запрещена в РФ) было зачищено почти 100 квадратных километров территорий САР и Ирака, что равно примерно 87% этих государств. Однако эти данные как минимум несколько преувеличены, поскольку за последние два года колоссальный удар по ИГ1 нанесли российские ВКС и Сирийская арабская армия (САА), сдвинув линию соприкосновения с террористами далеко на восток в провинцию Дейр эз-Зор.

    Напомним, в союзе с США выступает ряд государств, входящих в так называемую антитеррористическую международную коалицию, а также Демократические силы Сирии (SDF), состоящие преимущественно из курдских подразделений. Накануне они наконец завершили штурм города Ракка, бывшей столицы «Исламского государства». Операция по зачистке города длилась почти четыре с половиной месяца, союзники на протяжении долгих недель не могли додавить боевиков в центральных районах.

    Многие источники, впрочем, сообщают, что проамериканская коалиция пошла на соглашение с террористами, в соответствии с которым остатки отрядов ИГИЛ1 добровольно покинули позиции в исторических кварталах Ракки в обмен на беспрепятственный выход из города. Очевидно, что боевики направились в соседнюю провинцию Дейр эз-Зор, где в данный момент разворачивается операция ВКС РФ и армии САР.

    Курды в Ракке

    Несоответствующие истине данные о масштабе зачищенных от ИГ территорий, торопливое завершение штурма Ракки — все это похоже на очередную попытку Соединенных Штатов перекрыть военные достижения авиационной группировки РФ в Сирии и присвоить себе звание главного борца с международным терроризмом.

    Доктор военных наук, обозреватель газеты «Военно-промышленный курьер» Константин Сивков в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) заявил, что обнародованные штабом кампании «Непоколебимая решимость» сведения — абсолютная ложь.

    «Эта информация о якобы освобожденных 87 процентах территорий — безусловно, фальшивка. Чтобы убедиться, достаточно просто посмотреть, какой объем территорий САР контролируют сирийские войска, а какой занимают проамериканские силы. Тут все очевидно и даже говорить не о чем. Что касается завершения операции в Ракке, из которой были выведены отряды ИГ, то это еще, несомненно, аукнется: я не сомневаюсь, что эти боевики будут направлены в другие районы и что американцы с их помощью попытаются помешать сирийской армии продолжать боевые действия».

    Карта военных действий в Сирии

    Бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения (2007-2009 гг.), военный эксперт Сергей Хатылев подчеркнул в ходе беседы с корреспондентом ФАН, что Соединенные Штаты изо всех сил пытаются забрать себе лавры победителя над «Исламским государством»1. Причина, прежде всего, в том, что положение Вашингтона в ближневосточном регионе заметно пошатнулось, и посредством, в том числе, прямого дезинформирования он пытается восстановить свои позиции.

    «США, разумеется, очень не хотят терять влияние на Ближнем Востоке, а вместе с ним, соответственно, и военные базы, и контроль над районами значительной концентрации энергетических ресурсов. Несмотря на частичную утрату влияния и заявления о выводе войск из региона, Соединенные Штаты, конечно, не сдадутся добровольно и будут продолжать, в частности, беспокоить нас своими новыми провокациями, как это было и в Афганистане. Все это уловки, уходы — то вправо, то влево — для того, чтобы создать видимость, дезинформировать, сбить со следа. Это обыкновенная тактика для Вашингтона».

    ВС США в Сирии

    Важно, кроме того, отметить, что затянувшая операция против ИГИЛ в Ракке сопровождалась большими потерями среди гражданского населения. Ежедневно поступали сведения о том, что в результате очередного авиаудара ВВС западной коалиции были ранены или убиты мирные жители. Более того, в ходе бомбардировок с воздуха Соединенные Штаты и их союзники активно применяли запрещенное вооружение, в частности, белый фосфор.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Егор Баренцев
    #россия #сша #сирия #иг #афганистан #вкс рф #игил #курды #ирак #саа #дейр эз-зор #ракка #sdf #коалиция сша
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Полиция загнала митингующих в клетку перед Радой: Семенченко готовится к схватке

        Полиция загнала митингующих в клетку перед Радой: Семенченко готовится к схватке

        18:48   18 Октября 2017
        462
        Диспетчера скорой, принимавшую вызов от друзей Марьянова, уволили

        Диспетчера скорой, принимавшую вызов от друзей Марьянова, уволили

        14:36   18 Октября 2017
        1878
        В Белграде вспомнили бомбежки НАТО, показав обломки «невидимого» F-117

        В Белграде вспомнили бомбежки НАТО, показав обломки «невидимого» F-117

        13:24   18 Октября 2017
        888
        Ночь под Радой: активисты «Азова» оскорбили полицейского, который оказался чеченцем

        Ночь под Радой: активисты «Азова» оскорбили полицейского, который оказался чеченцем

        11:19   18 Октября 2017
        2479