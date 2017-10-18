Сирия и Ирак горят «Непоколебимой решимостью»: США хотят отнять у ВКС РФ победу над ИГИЛ

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Штаб операции «Непоколебимая решимость», которой командуют Соединенные Штаты, опубликовал информацию, согласно которой в рамках данной кампании от боевиков «Исламского государства» (деятельность запрещена в РФ) было зачищено почти 100 квадратных километров территорий САР и Ирака, что равно примерно 87% этих государств. Однако эти данные как минимум несколько преувеличены, поскольку за последние два года колоссальный удар по ИГ1 нанесли российские ВКС и Сирийская арабская армия (САА), сдвинув линию соприкосновения с террористами далеко на восток в провинцию Дейр эз-Зор.

Напомним, в союзе с США выступает ряд государств, входящих в так называемую антитеррористическую международную коалицию, а также Демократические силы Сирии (SDF), состоящие преимущественно из курдских подразделений. Накануне они наконец завершили штурм города Ракка, бывшей столицы «Исламского государства». Операция по зачистке города длилась почти четыре с половиной месяца, союзники на протяжении долгих недель не могли додавить боевиков в центральных районах.

Многие источники, впрочем, сообщают, что проамериканская коалиция пошла на соглашение с террористами, в соответствии с которым остатки отрядов ИГИЛ1 добровольно покинули позиции в исторических кварталах Ракки в обмен на беспрепятственный выход из города. Очевидно, что боевики направились в соседнюю провинцию Дейр эз-Зор, где в данный момент разворачивается операция ВКС РФ и армии САР.

Несоответствующие истине данные о масштабе зачищенных от ИГ территорий, торопливое завершение штурма Ракки — все это похоже на очередную попытку Соединенных Штатов перекрыть военные достижения авиационной группировки РФ в Сирии и присвоить себе звание главного борца с международным терроризмом.

Доктор военных наук, обозреватель газеты «Военно-промышленный курьер» Константин Сивков в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) заявил, что обнародованные штабом кампании «Непоколебимая решимость» сведения — абсолютная ложь.

«Эта информация о якобы освобожденных 87 процентах территорий — безусловно, фальшивка. Чтобы убедиться, достаточно просто посмотреть, какой объем территорий САР контролируют сирийские войска, а какой занимают проамериканские силы. Тут все очевидно и даже говорить не о чем. Что касается завершения операции в Ракке, из которой были выведены отряды ИГ, то это еще, несомненно, аукнется: я не сомневаюсь, что эти боевики будут направлены в другие районы и что американцы с их помощью попытаются помешать сирийской армии продолжать боевые действия».

Бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения (2007-2009 гг.), военный эксперт Сергей Хатылев подчеркнул в ходе беседы с корреспондентом ФАН, что Соединенные Штаты изо всех сил пытаются забрать себе лавры победителя над «Исламским государством»1. Причина, прежде всего, в том, что положение Вашингтона в ближневосточном регионе заметно пошатнулось, и посредством, в том числе, прямого дезинформирования он пытается восстановить свои позиции.

«США, разумеется, очень не хотят терять влияние на Ближнем Востоке, а вместе с ним, соответственно, и военные базы, и контроль над районами значительной концентрации энергетических ресурсов. Несмотря на частичную утрату влияния и заявления о выводе войск из региона, Соединенные Штаты, конечно, не сдадутся добровольно и будут продолжать, в частности, беспокоить нас своими новыми провокациями, как это было и в Афганистане. Все это уловки, уходы — то вправо, то влево — для того, чтобы создать видимость, дезинформировать, сбить со следа. Это обыкновенная тактика для Вашингтона».

Важно, кроме того, отметить, что затянувшая операция против ИГИЛ в Ракке сопровождалась большими потерями среди гражданского населения. Ежедневно поступали сведения о том, что в результате очередного авиаудара ВВС западной коалиции были ранены или убиты мирные жители. Более того, в ходе бомбардировок с воздуха Соединенные Штаты и их союзники активно применяли запрещенное вооружение, в частности, белый фосфор.

1 Организация запрещена на территории РФ.