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Украина
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Экономика
Порт Таллина несет убытки из-за санкций против России
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    Порт Таллина несет убытки из-за санкций против России

    18:41  18 Октября 2017
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    Порт Таллина несет убытки из-за санкций против России

    Таллин, 18 октября. Из-за разрыва связей с Россией в порту Таллина значительно снизились пассажиропоток и транзит грузов.    

    Об этом говорят цифры в недавно опубликованных данных об итогах работы порта, которые приводит логистический онлайн-сервис InfraNews.

    Согласно им, с января по сентябрь 2017 года грузооборот таллинского порта упал на 9,2%. Наиболее сильно сократился транзит наливных грузов — таких, как нефть и бензин — на 27%. А ранее пользовавшийся популярностью водный маршрут Стокгольм – Таллин – Санкт-Петербург перевез только 60 тысяч пассажиров, что почти на 52% ниже прошлогодней статистики.

    Эстонские аналитики считают, что такие показатели – результат введения санкций в отношении российских компаний. В ответ на них Москва почти полностью исключила порт Таллина из логистических схем.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #санкции #таллин #порт
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