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Украина
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Сирия сегодня: погиб генерал Иссам Захреддин, Франция продолжит борьбу с ИГ даже после освобождения Ракки
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    Сирия сегодня: погиб генерал Иссам Захреддин, Франция продолжит борьбу с ИГ даже после освобождения Ракки

    18:26  18 Октября 2017
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    ВВС Франции

    Сирия, 18 октября. В САР погиб один из самых известных генералов правительственной армии страны Иссам Захреддин. Франция вместе с другими участниками международной коалиции продолжит борьбу с ИГИЛ1 (запрещенная в России террористическая группировка — прим. ред.) даже после очистки города Ракка. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

    Гибель генерала

    В Сирии погиб один из самых известных и опытных генералов правительственной армии Дамаска Иссам Захреддин, который на протяжении трех лет отвечал за оборону Дейр эз-Зора. Об этом рассказали в штабе операции.

    «Генерал Иссам погиб сегодня в результате подрыва на мине в районе острова Сакер», — подчеркнул представитель военного ведомства САР.

    Иссам Захреддин

    Отметим, в начале гражданской войны в Сирии, генерал Захреддин руководил отрядами республиканской гвардии и проводил зачистку от террористов пригородов столицы страны. Однако последние три года он стал одним из самых главных защитников многострадального Дейр эз-Зора, который находится в осаде боевиков ИГИЛ.

    В начале сентября защитники города и штурмовые отряды при активной поддержке ВКС РФ прорвали кольцо, в котором боевики держали Дейр-эз-Зор, а затем сняли осаду и с военного аэродрома.

    Франция намерена продолжить борьбу с ИГ1

    Франция намерена продолжать борьбу с террористами «Исламского государства1» в Сирии даже после того, как город Ракка будет полностью очищен от боевиков. Об этом заявила представитель французского МИД Аньес Ромате-Эспань.

    «В Сирии все еще есть подконтрольные ИГ территории. Поэтому Франция вместе со своими партнерами по коалиции продолжит борьбу с этой организацией», — подчеркнула дипломат.

    Вооруженные отряды курдов в сирийском городе Ракка

    По ее же мнению, успехи в борьбе с радикальными исламистами говорят о необходимости быстрого поиска политического решения сирийскому кризису. Ромате-Эспань также подчеркнула, что усилия Парижа по объединению в рамках контактной группы стран, обладающих влиянием на ситуацию в Сирии, как раз и направлены на поиск подобного решения.

    Напомним, ранее сообщалось, что арабо-курдские военизированные отряды SDF, взяли под контроль Ракку и проводят в городе операцию по зачистке территории и разминированию.

    Шаманов рассказал о сроках вывода военной группировки РФ из САР

    Сроки вывода российской военной группировки из САР во многом будут зависеть от работы дипломатов на астанинской площадке и локализации вмешательства в дела Сирии извне, однако вряд ли это произойдет до конца года, заявляют «РИА Новости» со ссылкой на слова главы комитета ГД по обороне Владимира Шаманова.

    Владимир Шаманов

    «До конца года, я думаю, что маловероятно. Думаю, это перешагнет на следующий год, но все будет зависеть от того, как будет налаживаться мирная жизнь… надо понимать, что завершающая фаза — самая сложная. Здесь все будет зависеть от того, как будет работать площадка Астаны, как будет локализовано вмешательство извне», — подчеркнул депутат.

    Народный избранник также отметил, что Российская Федерация уже частично вывела свой личный состав. В частности осенью была значительно сокращена ударная авиационная группировка.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Чемеков
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