«Кота жалко»: соцсети оценили новый «выборный» клип группы «Ленинград»

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Москва, 18 октября. Известная российская группа «Ленинград» выпустила новое музыкальное видео на песню «Кандидат». Ролик был опубликован на YouTube-канале коллектива.

По сюжету, житель провинциального города Мухино выходит на сцену во время праздника и заявляет о своем намерении баллотироваться в президенты. В предвыборной компании изрядно выпившего мужчины «только взятка, только водка — две стальные наши крепы».

Главную роль в новом клипе «Ленинграда» исполнил участник коллектива Александр Попов, известный по прозвищу «Пузо». Режиссером клипа стала Анна Пармас, снявшая для «Ленинграда» видео на песни «Экспонат», «Экстаз», «В Питере – пить».

Пользователи социальных сетей не смогли остаться равнодушными к новому произведению скандально известной группировки.

«Даёшь больше клипов про русский быт ! )))», — пишут довольные юзеры в YouTube.

Однако далеко не всем понравилось представленное видео:

«Такие «шыдевры» и поощряют образ русского-алкоголика и другие неприятные образы... Нда».

«С кошкой жестко, да и песня посредственная. Перебор﻿»

«Это худшее. Надеемся что будет единичный случай. Успехов в творчестве».