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#Соцсети
«Кота жалко»: соцсети оценили новый «выборный» клип группы «Ленинград»
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    «Кота жалко»: соцсети оценили новый «выборный» клип группы «Ленинград»

    17:27  18 Октября 2017
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    «Кота жалко»: соцсети оценили новый «выборный» клип группы «Ленинград»

    Москва, 18 октября. Известная российская группа «Ленинград» выпустила новое музыкальное видео на песню «Кандидат». Ролик был опубликован на YouTube-канале коллектива.

    По сюжету, житель провинциального города Мухино выходит на сцену во время праздника и заявляет о своем намерении баллотироваться в президенты. В предвыборной компании изрядно выпившего мужчины «только взятка, только водка — две стальные наши крепы».

    Главную роль в новом клипе «Ленинграда» исполнил участник коллектива Александр Попов, известный по прозвищу «Пузо». Режиссером клипа стала Анна Пармас, снявшая для «Ленинграда» видео на песни «Экспонат», «Экстаз», «В Питере – пить».

    Пользователи социальных сетей не смогли остаться равнодушными к новому произведению скандально известной группировки.

    «Даёшь больше клипов про русский быт ! )))», — пишут довольные юзеры в YouTube.

    Однако далеко не всем понравилось представленное видео:

    «Такие «шыдевры» и поощряют образ русского-алкоголика и другие неприятные образы... Нда».

    «С кошкой жестко, да и песня посредственная. Перебор﻿»

    «Это худшее. Надеемся что будет единичный случай. Успехов в творчестве».

    «Кота жалко!﻿»

    Автор: Дима Оленин
    #ленинград #кандидат
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