МИД РФ: Закон об образовании грубо попирает права миллионов граждан Украины

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Москва, 18 октября. Закон об образовании, принятый на Украине, носит очевидно дискриминационный характер, а также грубо попирает права миллионов граждан этой страны. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства иностранных дел Российской Федерации.

«Ранее на Украине был принят закон «Об образовании», который носит очевидно дискриминационный характер, грубо попирает права миллионов граждан Украины, в основном русскоязычных, на образование на родном языке и разрушает языковой баланс, сложившийся в этой стране», — отмечается в сообщении.

Как отметили в российском дипведомстве, упомянутые законы противоречат международным обязательствам Украины и ее конституции. В МИД РФ подчеркнули, что курс на насильственную украинизацию, проводимый нынешними властями в Киеве, открыто подпитывает радикальный национализм на Украине, нарушает международные обязательства этой страны в области прав человека, стремительно отдаляет Украину от общеевропейских ценностей.

В связи с этом министерство призвало профильные международные институты в области прав человека, включая верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, комиссара СЕ по правам человека, верховного комиссара ООН по правам человека оказать воздействие на украинские власти, чтобы оградить миллионы граждан этой страны от дискриминации и от попрания их основополагающих прав и свобод.

Напомним, ранее парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) раскритиковала украинский закон об образовании.