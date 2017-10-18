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Украина
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Донбасс сегодня: СБУ шпионит за ОБСЕ, украинские СМИ находят источники информации в ДНР
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    Донбасс сегодня: СБУ шпионит за ОБСЕ, украинские СМИ находят источники информации в ДНР

    17:21  18 Октября 2017  /обновлено: 17:22  18 Октября 2017
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    Донбасс сегодня: СБУ шпионит за ОБСЕ, украинские СМИ находят новые источники информации

    Донбасс, 18 октября. ОБСЕ и ООН попали под «наблюдение» украинских спецслужб. Два мирных жителя ранены при обстрелах Донецка. Украинские СМИ копируют информацию СЦКК ДНР. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Оперативная обстановка

    За минувшие сутки с позиций киевских силовиков по 19 населенным пунктам ДНР и ЛНР было выпущено до одной тысячи боеприпасов. На территории Донбасса взрывались снаряды, гранаты и мины различного калибра. Огонь велся из танков, минометов калибром 120 и 82 мм, штатных пушек БМП и БТР.

    Кроме того, киевские армейцы применяли ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, а также крупнокалиберное и легкое стрелковое оружие. Режим прекращения огня был нарушен украинской стороной 44 раза. В результате обстрела западной части Донецка ранены два мирных жителя.

    За минувшие сутки с позиций киевских силовиков по 19 населенным пунктам ДНР и ЛНР было выпущено до одной тысячи боеприпасов.

    Методы вербовки СБУ

    На портале sbu-inside.su опубликован документ под грифом «Секретно». Он проливает свет на те методы, которые СБУ использует в своей работе на территории Донбасса. Это еще один из тысяч секретных документов, которые Роман Лабусов, бывший начальник шифровального отдела СБУ, привез с собой в ДНР.

    Опубликованный документ — секретное поручение, адресованное начальнику управления СБУ в Донецкой области Александру Куцю. Под ним стоит подпись — глава департамента контрразведки СБУ полковник Найда В. А. В нем отмечается необходимость создания агентурной сети из жителей ДНР и ЛНР.

    Донбасс сегодня: СБУ шпионит за ОБСЕ, украинские СМИ находят новые источники информации

    Кандидаты на вступление в агентурную сеть должны иметь «вербовочные уязвимости». Иными словами, они должны иметь родственников на подконтрольной Киеву территории, вести бизнес на Украине, или иметь еще какие-то «слабости», которые СБУ могла бы использовать для манипуляции человеком.

    Показательно, что в случае выявления агентов СБУ правоохранителями ДНР Куцю предписано не предпринимать никаких действий по эвакуации агентов. Также ему приказано публично опровергнуть информацию о их работе на СБУ и не вступать больше в контакты с родственниками задержанных.

    Донбасс сегодня: СБУ шпионит за ОБСЕ, украинские СМИ находят новые источники информации

    СБУ шпионит за ОБСЕ

    Другой секретный документ свидетельствует о подозрительном отношении украинских спецслужб к сотрудникам наблюдательных миссий ОБСЕ и ООН в Донбассе. Согласно опубликованным данным, управление СБУ в Донецкой области провело комплекс оперативных мероприятий по сопровождению сотрудников миссии, скрытому наблюдению за ними, а также оборудованию их мест проживания и работы специальными техническими средствами слежения и прослушивания.

    Отдельно следует отметить специальные меры по недопущению наблюдателей ОБСЕ в места дислокации ВСУ во время проведения последними так называемых «специальных мероприятий». «Специальные мероприятия», как оказалось, достаточно широкий термин. Под ним скрывается и такие уже ставшие обыденными вещи, как применение ВСУ запрещенных минскими соглашениями систем тяжелого вооружения против мирных городов Донбасса, и подготовка диверсионных операций, и целый спектр иных действий, направленных на срыв перемирия и нанесение максимального урона ВС ДНР и ЛНР.

    Помимо описанных выше мероприятий, СБУ ведет слежку за наемными сотрудниками из числа украинских граждан Украины, работающих в офисах ООН и ОБСЕ в Донбассе. Согласно новой информации, на данном этапе сотрудниками СБУ проводится изучение кандидатов на вербовку с целью выявления их «уязвимостей» и дальнейшего привлечения к сотрудничеству.

    Управление СБУ в Донецкой области провело комплекс оперативных мероприятий по сопровождению сотрудников ОБСЕ.

    Украинские СМИ сообщают…

    Вечером 17 октября украинские СМИ, как по команде, выпустили десятки сообщений о мирных жителях, раненных в результате минометного обстрела Донецка. По уже сложившейся традиции они обвинили в обстреле столицы ДНР самих же ополченцев. Примечательно, что в качестве первоисточника информации было выбрано не сообщение штаба АТО или Минобороны Украины (их так и не последовало), а коммюнике представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

    Донбасс сегодня: СБУ шпионит за ОБСЕ, украинские СМИ находят новые источники информации

    Между тем украинские СМИ предпочли проигнорировать ряд важных деталей. Так, в оригинальной депеше из СЦКК говорилось об обстреле западных районов ДНР с применением минометов калибром 82 мм из населенного пункта Марьинка. Данный пункт в окрестностях Донецка уже давно находится под контролем ВСУ. 

    Донбасс сегодня: СБУ шпионит за ОБСЕ, украинские СМИ находят новые источники информации

    Украинская пресса скопировала данное сообщение, исключив из него всякое упоминание ВСУ и преподнеся случившееся как действия «донецких террористов».

    Донбасс сегодня: СБУ шпионит за ОБСЕ, украинские СМИ находят новые источники информации

    Автор: Николай Романенко
    #днр #всу #донбасс #украина #лнр #донецк #сбу
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