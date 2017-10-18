Поклонская пожаловалась на «Матильду» в Генпрокуратуру 43 раза

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Москва, 18 октября. Депутат Государственной думы Наталья Поклонская 43 раза обратилась в Генеральную прокуратуру России с жалобой на фильм Алексея Учителя «Матильда», сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

«За период с декабря 2016 года по настоящее время в Генеральную прокуратуру России поступило 41 обращение депутата Государственной думы Натальи Поклонской о возможных нарушениях в действиях создателей кинофильма «Матильда», — цитирует Куренного «Интерфакс».

В ведомстве обратили внимание, что на днях депутат еще два раза обратилась в Генпрокуратуру с аналогичными жалобами. Заявления находятся на стадии рассмотрения. Таким образом, количество обращений Поклонской возросло до 43.

По словам Куренного, Генпрокуратура не выявила нарушений законодательства страны при создании, финансировании и получении прокатного удостоверения авторами «Матильды».