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Общество
Поклонская пожаловалась на «Матильду» в Генпрокуратуру 43 раза
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    Поклонская пожаловалась на «Матильду» в Генпрокуратуру 43 раза

    17:10  18 Октября 2017
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    Поклонская пожаловалась на «Матильду» в Генпрокуратуру 43 раза

    Москва, 18 октября. Депутат Государственной думы Наталья Поклонская 43 раза обратилась в Генеральную прокуратуру России с жалобой на фильм Алексея Учителя «Матильда», сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

    «За период с декабря 2016 года по настоящее время в Генеральную прокуратуру России поступило 41 обращение депутата Государственной думы Натальи Поклонской о возможных нарушениях в действиях создателей кинофильма «Матильда», — цитирует Куренного «Интерфакс».

    В ведомстве обратили внимание, что на днях депутат еще два раза обратилась в Генпрокуратуру с аналогичными жалобами. Заявления находятся на стадии рассмотрения. Таким образом, количество обращений Поклонской возросло до 43.

    Поклонская пожаловалась на «Матильду» в Генпрокуратуру 43 раза

    По словам Куренного, Генпрокуратура не выявила нарушений законодательства страны при создании, финансировании и получении прокатного удостоверения авторами «Матильды».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #поклонская #генпрокуратура #матильда #жалобы
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