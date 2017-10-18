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Общество
Платят ли Сорос и Ходорковский российской оппозиции: мнения Соловьева и Корнилова
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    Платят ли Сорос и Ходорковский российской оппозиции: мнения Соловьева и Корнилова

    17:28  18 Октября 2017
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    Платят ли Сорос и Ходорковский российской оппозиции: беседа Соловьева и Корнилова

    Деньги Джорджа Сороса, российская оппозиция и американская «фабрика троллей», которая тиражируют фейковые антироссийские новости, стали темами обсуждения в программе «Полный контакт» в студии радио «Вести ФМ» для ведущего Владимира Соловьева и писателя, публициста, журналиста Владимира Корнилова.

    Продолжая тему «священной войны» магната Джорджа Сороса против президента США Дональда Трампа, вылившейся в накачивание деньгами из соросовских фондов нынешнего украинского майдана, собеседники перешли к российским делам.

    «Интересно, а деньги Сороса в российской оппозиции существуют?» — задал вопрос Владимир Соловьев.

    «Не мне судить, — ответил Корнилов. — Раньше точно существовали, пока не были закрыты все его фонды. Но сейчас, думаю найдены или ищутся пути, чтобы эти деньги снова доставлялись нужным адресатам. Не имею таких свидетельств, просто могу судить по тому, как деньги Сороса попадали на оппозиционные акции в Белоруссии».

    По утверждению Корнилова, через границу с Литвой в Белоруссию поступали чуть ли не чемоданы денег, которые, по его словам, шли на организацию акций местной оппозиции.

    «Так что по протоптанным дорожкам деньги [Сороса] могут доставляться и сюда [в Россию]», — отметил Корнилов.

    Владимир Соловьев упомянул фонд Михаила Ходорковского

    В связи с этой темой Владимир Соловьев упомянул фонд Михаила Ходорковского и организацию «Открытая Россия», которая, по словам журналиста, финансируется из-за границы, но пытается действовать на российской территории.

    Собеседники также обсудили проблемы фейковых антироссийских новостей, которые тиражируют западные СМИ, не приводя никаких доказательств, а основываясь только на неких непроверенных данных, или — что Соловьеву и Корнилову кажется еще более нелепым — на сообщениях из социальных сетей.

    «Например, данные из социальных сетей положены в основу расследования катастрофы малайзийского Boeing, — напомнил Корнилов. — При том, что часть этих данных была сразу же провернута, о части известно, это этот было снято не там, но, тем не менее…»

    «Очень точно сказал [глава МИД РФ Сергей] Лавров, — подхватил ведущий. — Сейчас уже не времена Вышинского, когда для обвинения нужно было только признание — сейчас достаточно просто обвинений [в адрес России]».

    На Западе против России работают целые «фабрики троллей»

    По словам Соловьева, на Западе против России работают целые «фабрики троллей», которые открыто создаются Соединенными Штатами и НАТО для распространения антироссийской пропаганды, например, в странах Прибалтики.

    «Никто не пишет о массированных атаках со стороны Украины. Никто не пишет о бывших наших, которые торчат в Праге [имеется в виду «Радио Свобода»] и активно занимаются попытками воздействовать на Россию — об этом все молчат», — посетовал Соловьев.

    Острота поднятых тем заставила Владимира Корнилова предупредить в своем Twitter:

    «Предупредил Владимира Соловьева, чтобы готовился к нашествию экспертов в Тви — грядут осенние каникулы».

    Возможно, политолог в шутливой форме намекнул, что те, кто страдает от осенних обострений, могут слишком бурно отреагировать на критические замечания участников программы в адрес оппозиции.

    Автор: Алексей Громов
    #корнилов #соловьев #сорос
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