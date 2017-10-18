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Украина
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Украина
Порошенко обсудил закон об образовании с президентом Румынии
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    Порошенко обсудил закон об образовании с президентом Румынии

    17:15  18 Октября 2017  /обновлено: 17:15  18 Октября 2017
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    Порошенко обсудил закон об образовании с президентом Румынии

    Киев, 18 октября. Украинский лидер Петр Порошенко и президент Румынии Клаус Йоханнис обсудили закон об образовании, недавно принятый на Украине. Президенты двух стран уделили особое внимание проблематике защиты языковых прав национальных меньшинств, сообщает пресс-служба украинского лидера.    

    Кроме того, Порошенко и Йоханнис затронули актуальные вопросы украинско-румынских отношений и договорились о скором визите румынского президента на Украину.

    Напомним, 5 сентября Верховная рада Украины приняла скандальный закон «Об образовании», который ограничивает право жителей страны обучаться на языках национальных меньшинств, в том числе на русском. Принятие закона вызвало неодобрительную реакцию даже на Украине. 

    Автор: Федор Веснин
    #украина #порошенко #русский язык
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