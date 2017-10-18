Dizaster о Путине: Самый крепкий орешек в мире и настоящий альфа-самец

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Москва, 18 октября. В Лос-Анджелесе состоялся поединок самых популярных баттл рэперов России и США – Oxxxymiron и Dizaster. По итогам баттла американский рэпер Dizaster заявил, что Oxxxymiron победил в словесном поединке. После баттла Dizaster дал изданию buro247, в котором рассказал о своем отношении к президенту России Владимиру Путину.

«Скажу: эй, чувак, да ты бы выбил весь хлам из нашего президента! И еще скажу, что он самый крепкий орешек в мире и настоящий альфа-самец. Черт, я бы хотел, чтобы он научил меня быть таким же крутым», — заявил Dizaster.

Отвечая на вопрос о своем отношении к президенту США, американский рэпер заявил, что не поддерживает Трампа, но голосовал за него на выборах, так как был против Хиллари Клинтон. Он также добавил, что США не нуждаются в человеке, «который постоянно несет глупости, от которых всем сносит башню».