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Dizaster о Путине: Самый крепкий орешек в мире и настоящий альфа-самец
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    Dizaster о Путине: Самый крепкий орешек в мире и настоящий альфа-самец

    17:02  18 Октября 2017
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    Dizaster о Путине: Самый крепкий орешек в мире и настоящий альфа-самец

    Москва, 18 октября. В Лос-Анджелесе состоялся поединок самых популярных баттл рэперов России и США – Oxxxymiron и Dizaster. По итогам баттла американский рэпер Dizaster заявил, что Oxxxymiron победил в словесном поединке. После баттла Dizaster дал изданию buro247, в котором рассказал о своем отношении к президенту России Владимиру Путину.

    «Скажу: эй, чувак, да ты бы выбил весь хлам из нашего президента! И еще скажу, что он самый крепкий орешек в мире и настоящий альфа-самец. Черт, я бы хотел, чтобы он научил меня быть таким же крутым», — заявил Dizaster.

    Отвечая на вопрос о своем отношении к президенту США, американский рэпер заявил, что не поддерживает Трампа, но голосовал за него на выборах, так как был против Хиллари Клинтон. Он также добавил, что США не нуждаются в человеке, «который постоянно несет глупости, от которых всем сносит башню».

    Автор: Алексей Громов
    #путин #сша #трамп #oxxxymiron #dizaster
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