Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
ВСУ закрыли блокпост «Новотроицкое», стягивают танки и БМП
Политика
В ЕС нет единогласия по вопросу переговоров о вступлении Турции
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В ЕС нет единогласия по вопросу переговоров о вступлении Турции

    17:28  18 Октября 2017
    45

    В ЕС нет единогласия по вопросу переговоров о вступлении Турции

    Берлин, 18 октября. Представители Евросоюза не могут прийти к единогласию по вопросу прекращения переговоров о вступлении Турции в объединение, сообщили источники в ведомстве канцлера Германии.

    «На мой взгляд, в вопросе о прерывании переговоров (о вступлении Турции в Евросоюз. — Прим. ФАН) нет единогласия, — цитирует источник РИА Новости, — но большая поддержка выражается тому, что так же в отношениях с Турцией продолжать дальше нельзя».

    В ЕС нет единогласия по вопросу переговоров о вступлении Турции

    Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер предупредил Европейский союз о том, что он должен помнить, что у России и Турции всегда есть альтернатива. По его мнению, Москва и Анкара, которых ЕС постоянно пытается ограничить санкциями, могут развернуться в сторону Китая.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #евросоюз #турция #переговоры
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Диспетчера скорой, принимавшую вызов от друзей Марьянова, уволили

        Диспетчера скорой, принимавшую вызов от друзей Марьянова, уволили

        14:36   18 Октября 2017
        1719
        В Белграде вспомнили бомбежки НАТО, показав обломки «невидимого» F-117

        В Белграде вспомнили бомбежки НАТО, показав обломки «невидимого» F-117

        13:24   18 Октября 2017
        763
        Ночь под Радой: активисты «Азова» оскорбили полицейского, который оказался чеченцем

        Ночь под Радой: активисты «Азова» оскорбили полицейского, который оказался чеченцем

        11:19   18 Октября 2017
        2213
        Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2018 год

        Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2018 год

        7:46   18 Октября 2017
        19027