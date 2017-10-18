В ЕС нет единогласия по вопросу переговоров о вступлении Турции

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Берлин, 18 октября. Представители Евросоюза не могут прийти к единогласию по вопросу прекращения переговоров о вступлении Турции в объединение, сообщили источники в ведомстве канцлера Германии.

«На мой взгляд, в вопросе о прерывании переговоров (о вступлении Турции в Евросоюз. — Прим. ФАН) нет единогласия, — цитирует источник РИА Новости, — но большая поддержка выражается тому, что так же в отношениях с Турцией продолжать дальше нельзя».

Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер предупредил Европейский союз о том, что он должен помнить, что у России и Турции всегда есть альтернатива. По его мнению, Москва и Анкара, которых ЕС постоянно пытается ограничить санкциями, могут развернуться в сторону Китая.