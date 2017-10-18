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Шойгу снова напишет географический диктант
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    Шойгу снова напишет географический диктант

    16:53  18 Октября 2017
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    Шойгу снова напишет географический диктант

    Москва, 18 октября. Министр обороны России Сергей Шойгу напишет географический диктант в конце ноября текущего года.

    Вице-президент Русского географического общества Николай Касимов сообщил, что в 2017 году диктант пройдет уже в третий раз и будет длиться 45 минут. Во всех регионах России мероприятие стартует 26 ноября в 12:00 по местному времени. Сейчас Общество уже зарегистрировало 641 площадку для проведения диктанта, их количество постоянно растет. В столице главной площадкой географического диктанта станет МГУ.

    Отмечается, что еще 16 стран мира изъявили желание принять участие в этом мероприятии. Среди них Великобритания, Аргентина, Турция, Норвегия, Дания, Польша, Сербия, Эстония, Румыния и Чехия. Сергей Шойгу подчеркнул, что обязательно придет на диктант так же, как и многие его коллеги.

    Шойгу снова напишет географический диктант

    Автор: Алексей Громов
    #сергей шойгу #николай касимов #рго #диктант
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