Житель Китая чудом выжил после падения башенного крана на машину

В Избранное

Пекин, 18 октября. Житель Китая чудом выжил после того, как на его машину упал строительный кран. Об этом сообщили китайские СМИ.

Инцидент произошел 17 октября в южной провинции Гуандун. Согласно предварительной информации, на лобовое стекло белого автомобиля Audi упал башенный кран. В результате ДТП водитель иномарки получил травму ноги (он повредил лодыжку) и был госпитализирован.

Driver miraculously survived after his car got smashed by falling crane on road in S China's Guangdong on Oct 17 https://t.co/qTLmjdrjQx pic.twitter.com/SJN7TfZ2bC — People's Daily,China (@PDChina) October 17, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что популярный британский певец Эд Ширан отменил несколько концертов после того, как попал в дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента он сломал запястье и локоть.