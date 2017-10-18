Житель Китая чудом выжил после падения башенного крана на машину
Пекин, 18 октября. Житель Китая чудом выжил после того, как на его машину упал строительный кран. Об этом сообщили китайские СМИ.
Инцидент произошел 17 октября в южной провинции Гуандун. Согласно предварительной информации, на лобовое стекло белого автомобиля Audi упал башенный кран. В результате ДТП водитель иномарки получил травму ноги (он повредил лодыжку) и был госпитализирован.
Driver miraculously survived after his car got smashed by falling crane on road in S China's Guangdong on Oct 17 https://t.co/qTLmjdrjQx pic.twitter.com/SJN7TfZ2bC— People's Daily,China (@PDChina) October 17, 2017
Напомним, ранее стало известно о том, что популярный британский певец Эд Ширан отменил несколько концертов после того, как попал в дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента он сломал запястье и локоть.