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Житель Китая чудом выжил после падения башенного крана на машину
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    Житель Китая чудом выжил после падения башенного крана на машину

    17:13  18 Октября 2017
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    Житель Китая чудом выжил после падения башенного крана на машину

    Пекин, 18 октября. Житель Китая чудом выжил после того, как на его машину упал строительный кран. Об этом сообщили китайские СМИ.

    Инцидент произошел 17 октября в южной провинции Гуандун. Согласно предварительной информации, на лобовое стекло белого автомобиля Audi упал башенный кран. В результате ДТП водитель иномарки получил травму ноги (он повредил лодыжку) и был госпитализирован.

    Напомним, ранее стало известно о том, что популярный британский певец Эд Ширан отменил несколько концертов после того, как попал в дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента он сломал запястье и локоть.

    Автор: Алексей Громов
    #дтп #китай
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