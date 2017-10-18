СК РФ установил, что сбитый в Балашихе «пьяный мальчик» был трезв

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Москва, 18 октября. Главное управление СК РФ предъявило обвинение эксперту Михаилу Клейменову в совершении преступления, предусмотренного статьей «Халатность».

Напомним, что именно Клейменов проводил судебно-медицинскую экспертизу тела погибшего в подмосковной Балашихе шестилетнего «пьяного мальчика». По результатам исследования Клейменов сделал вывод, что на момент смерти ребенок находился в состоянии алкогольного опьянения.

После передачи дела в Главное следственное управление СК РФ по делу была назначена дополнительная экспертиза, к проведению которой привлекли 18 опытных экспертов.

Результаты повторной экспертизы показали, что вывод Клейменова о состоянии ребенка был необоснован. В частности, в СК пояснили, что эксперт «произвел изъятие образца крови погибшего мальчика ненадлежащим образом, что привело к его загрязнению спиртообразующей микрофлорой и процессу спиртового брожения».

Именно по этой причине при исследовании образца в крови ребенка был обнаружен этанол в количестве 2,7 промиле.

Комплексная экспертиза при участии Главного следственного управления СК РФ подтвердила, что на момент аварии мальчик был здоров и трезв.