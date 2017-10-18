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Общество
СК РФ установил, что сбитый в Балашихе «пьяный мальчик» был трезв
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    СК РФ установил, что сбитый в Балашихе «пьяный мальчик» был трезв

    16:54  18 Октября 2017  /обновлено: 17:04  18 Октября 2017
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    СК РФ установил, что сбитый в Балашихе «пьяный мальчик» был трезв

    Москва, 18 октября. Главное управление СК РФ предъявило обвинение эксперту Михаилу Клейменову в совершении преступления, предусмотренного статьей «Халатность».

    Напомним, что именно Клейменов проводил судебно-медицинскую экспертизу тела погибшего в подмосковной Балашихе шестилетнего «пьяного мальчика». По результатам исследования Клейменов сделал вывод, что на момент смерти ребенок находился в состоянии алкогольного опьянения.

    После передачи дела в Главное следственное управление СК РФ по делу была назначена дополнительная экспертиза, к проведению которой привлекли 18 опытных экспертов.

    Результаты повторной экспертизы показали, что вывод Клейменова о состоянии ребенка был необоснован. В частности, в СК пояснили, что эксперт «произвел изъятие образца крови погибшего мальчика ненадлежащим образом, что привело к его загрязнению спиртообразующей микрофлорой и процессу спиртового брожения».

    Именно по этой причине при исследовании образца в крови ребенка был обнаружен этанол в количестве 2,7 промиле.

    Комплексная экспертиза при участии Главного следственного управления СК РФ подтвердила, что на момент аварии мальчик был здоров и трезв.

    Автор: Алексей Громов
    #ск рф #балашиха #пьяный мальчик
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