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Политика
Земан считает достойным Нобелевки того, кто придумает, как вернуть Крым Украине
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    Земан считает достойным Нобелевки того, кто придумает, как вернуть Крым Украине

    17:21  18 Октября 2017
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    Земан считает достойным Нобелевки того, кто придумает, как вернуть Крым Украине

    Прага, 18 октября. Чешский президент Милош Земан заявил 18 октября, что тот, кто придумает, как вернуть Крым Украине, будет достоин получить Нобелевскую премию. Ранее политик говорил, что присоединение полуострова к РФ — это свершившийся факт. 

    В ПАСЕ 10 октября президент Чехии Милош Земан высказал мнение, что попытки вернуть Крым Украине могли бы привести к войне. Также он отметил, что вхождение полуострова в состав РФ является свершившимся фактом. Он предложил России компенсировать потери Украины из-за Крыма. 

    «Пусть мне кто-нибудь скажет, я буду только рад — как вернуть Крым Украине? Когда мне кто-нибудь это скажет, я склонюсь перед ним, потому что это будет достойно Нобелевской премии», — сказал Земан на встрече с представителями Пльзеньского края. 

    Здесь поднимался вопрос о статусе Крыма, поэтому Земана попросили пояснить свои слова. Чешский лидер подчеркнул, что он «сказал только то, что не говорил никто из государственных деятелей, хотя это является правдой».

    Несмотря на дискуссии вокруг полуострова, вопрос с его статусом закрыт окончательно, констатировали в Кремле. Крым вошел в состав РФ по итогам мартовского голосования 2014 года, референдум прошел согласно международному праву и Уставу ООН.

    Земан считает достойным Нобелевки того, кто придумает, как вернуть Крым Украине

    Автор: Ирина Селезнева
    #украина #крым #земан
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