Браслеты «Тройка» поступили в продажу в московском метро

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Москва, 18 октября. В Московском метрополитене начали продавать браслеты с чипом проездной карты «Тройка».

Аксессуар сделан из силикона. Женская модель представлена в девяти цветах, мужская – в двух, красном и черном, сообщает «Вечерняя Москва».

Первые билеты «Тройка» можно купить на станции «Пушкина» на стойке «Живое общение», а также в сувенирных магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная». Стоимость таких проездных составляет 450 рублей. Высокую цену представители метрополитена объясняют тем, что браслеты по совместительству являются сувенирным продуктом.

Браслеты «Тройка», как и одноименная проездная карточка, будут действовать в метро, наземном транспорте и на МЦК.

Напомним, накануне стало известно, что Московский метрополитен готов поддержать инициативу «Ростелекома» о введении биометрической идентификации при оплате проезда.