Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
ВСУ закрыли блокпост «Новотроицкое», стягивают танки и БМП
Общество
Браслеты «Тройка» поступили в продажу в московском метро
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Браслеты «Тройка» поступили в продажу в московском метро

    16:44  18 Октября 2017
    60

    Браслеты «Тройка» поступили в продажу в московском метро

    Москва, 18 октября. В Московском метрополитене начали продавать браслеты с чипом проездной карты «Тройка».

    Аксессуар сделан из силикона. Женская модель представлена в девяти цветах, мужская – в двух, красном и черном, сообщает «Вечерняя Москва».

    Первые билеты «Тройка» можно купить на станции «Пушкина» на стойке «Живое общение», а также в сувенирных магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная». Стоимость таких проездных составляет 450 рублей. Высокую цену представители метрополитена объясняют тем, что браслеты по совместительству являются сувенирным продуктом.

    Браслеты «Тройка», как и одноименная проездная карточка, будут действовать в метро, наземном транспорте и на МЦК.

    Напомним, накануне стало известно, что Московский метрополитен готов поддержать инициативу «Ростелекома» о введении биометрической идентификации при оплате проезда.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #москва #метро #транспорт #тройка
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Диспетчера скорой, принимавшую вызов от друзей Марьянова, уволили

        Диспетчера скорой, принимавшую вызов от друзей Марьянова, уволили

        14:36   18 Октября 2017
        1719
        В Белграде вспомнили бомбежки НАТО, показав обломки «невидимого» F-117

        В Белграде вспомнили бомбежки НАТО, показав обломки «невидимого» F-117

        13:24   18 Октября 2017
        763
        Ночь под Радой: активисты «Азова» оскорбили полицейского, который оказался чеченцем

        Ночь под Радой: активисты «Азова» оскорбили полицейского, который оказался чеченцем

        11:19   18 Октября 2017
        2213
        Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2018 год

        Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2018 год

        7:46   18 Октября 2017
        19027