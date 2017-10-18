Роскосмос ответил на заявление астронавта о разгерметизации капсулы с экипажем МКС

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Москва, 18 октября. В Роскосмосе утверждают, что ситуация с разгерметизацией капсулы «Союза» во время апрельского спуска с орбиты имеет «случайный маловероятный характер».

Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, случившееся проанализировала комиссия. Было установлено, что «ситуация имеет случайный маловероятный характер, все необходимые меры для исключения повторения аналогичной ситуации в будущем приняты».

Отмечается, что во время раскрытия основного парашюта было зафиксировано незначительное падение давления. Сам же инцидент никоим образом не отразился на здоровье космонавтов.

Ранее астронавт Томас Старффорд на пресс-конференции NASA рассказал, что во время заключительного этапа спуска космического корабля «Союз» 10 апреля 2017 года произошла его разгерметизация.

Напомним, Роскосмос и NASA конкретизировали участие российских специалистов в создании Международной лунной орбитальной станции.