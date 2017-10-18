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ВКС РФ получили новую партию Су-34
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    ВКС РФ получили новую партию Су-34

    16:43  18 Октября 2017
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    ВКС РФ получили новую партию Су-34

    Москва, 18 октября. ВКС РФ получили от компании «Сухой» новую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34.

    По данным военного ведомства России бомбардировщики поднялись воздух с аэродрома Новосибирского авиационного завода-производителя и уже отправились к местам постоянной дислокации. Министерство обороны РФ заключило с компанией «Сухой» госконтракт на поставку машин Су-34 до 2020 года.

    Контракт полностью обеспечивает предприятие долгосрочной загрузкой и решает вопросы дальнейшего развития компании. Отмечается, что поставка следующей партии запланирована на май текущего года. К 2020 году по предварительным данным ВКС РФ получат от 150 до 200 бомбардировщиков Су-34.

    ВКС РФ получили новую партию Су-34

    Автор: Алексей Громов
    #вкс рф #минобороны рф #су-34 #сухой
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