ВКС РФ получили новую партию Су-34

В Избранное

Москва, 18 октября. ВКС РФ получили от компании «Сухой» новую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34.

По данным военного ведомства России бомбардировщики поднялись воздух с аэродрома Новосибирского авиационного завода-производителя и уже отправились к местам постоянной дислокации. Министерство обороны РФ заключило с компанией «Сухой» госконтракт на поставку машин Су-34 до 2020 года.

Контракт полностью обеспечивает предприятие долгосрочной загрузкой и решает вопросы дальнейшего развития компании. Отмечается, что поставка следующей партии запланирована на май текущего года. К 2020 году по предварительным данным ВКС РФ получат от 150 до 200 бомбардировщиков Су-34.