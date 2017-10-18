«Не плюй в колодец»: россияне ответили Приходько, обвинившей коллег в «продаже» Украины

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Киев, 18 октября. Украинская певица Анастасия Приходько резко высказалась в отношении своих коллег, которые дают концерты в России. По словам артистки, она против «продажи Родины за рубли».

Анастасия Приходько считает, что украинские звезды не должны ездить в Россию с концертами, поскольку это плохой пример для их поклонников на Украине.

«Те артисты, которые сделали для себя выбор в пользу денег, подают очень плохой пример своим поклонникам — продают Родину за рубли», — написала Приходько в соцсетях.

По словам Приходько, ее российские гонорары были «в пять-семь раз больше» украинских заработков. Однако она отказалась от гастрольной деятельности, поскольку деньги не были ее приоритетом. Коллеги должны помнить, добавила певица, что именно украинские поклонники сделали из многих артистов звезд, а поездками в РФ они «плюют в лицо» своим фанатам.

Россияне ответили певице на слова о «продаже Родины», отметив, что Приходько мучает зависть.

«Вообще главные слова в этом интервью, что в России она зарабатывала в 5–7 раз больше… Гложет ее зависть и злоба, что потеряла возможность», — написал Глеб Никитин. «Локти кусает, да только поздно. Но мы напомним: не плюй в колодец, пригодится воды напиться», — отметил Олег Резвый.

«Ну да, Родину можно продавать только за доллары! Или, на худой конец, за злотые или евро», — иронизирует пользователь Татьяна.

Кроме того, некоторые пользователи соцсетей сочли заявление Приходько пиар-ходом, предположив, что та на самом деле свернула концертную деятельность в России из-за того, что ее выступления не пользовались популярностью, а не по идеологическим соображениям.