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#Соцсети
«Не плюй в колодец»: россияне ответили Приходько, обвинившей коллег в «продаже» Украины
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    «Не плюй в колодец»: россияне ответили Приходько, обвинившей коллег в «продаже» Украины

    17:09  18 Октября 2017
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    «Не плюй в колодец»: россияне ответили Приходько, обвинившей коллег в «продаже» Украины

    Киев, 18 октября. Украинская певица Анастасия Приходько резко высказалась в отношении своих коллег, которые дают концерты в России. По словам артистки, она против «продажи Родины за рубли». 

    Анастасия Приходько считает, что украинские звезды не должны ездить в Россию с концертами, поскольку это плохой пример для их поклонников на Украине. 

    «Те артисты, которые сделали для себя выбор в пользу денег, подают очень плохой пример своим поклонникам  — продают Родину за рубли»,  — написала Приходько в соцсетях.

    По словам Приходько, ее российские гонорары были «в пять-семь раз больше» украинских заработков. Однако она отказалась от гастрольной деятельности, поскольку деньги не были ее приоритетом. Коллеги должны помнить, добавила певица, что именно украинские поклонники сделали из многих артистов звезд, а поездками в РФ они «плюют в лицо» своим фанатам.

    «Не плюй в колодец»: россияне ответили Приходько, обвинившей коллег в «продаже» Украины

    Россияне ответили певице на слова о «продаже Родины», отметив, что Приходько мучает зависть. 

    «Вообще главные слова в этом интервью, что в России она зарабатывала в 5–7 раз больше… Гложет ее зависть и злоба, что потеряла возможность», — написал Глеб Никитин.

    «Локти кусает, да только поздно. Но мы напомним: не плюй в колодец, пригодится воды напиться», — отметил Олег Резвый.

    «Ну да, Родину можно продавать только за доллары! Или, на худой конец, за злотые или евро», — иронизирует пользователь Татьяна.

    «Не плюй в колодец»: россияне ответили Приходько, обвинившей коллег в «продаже» Украины

    Кроме того, некоторые пользователи соцсетей сочли заявление Приходько пиар-ходом, предположив, что та на самом деле свернула концертную деятельность в России из-за того, что ее выступления не пользовались популярностью, а не по идеологическим соображениям. 

     

    – Каждый публичный человек, вне зависимости от того, политик он или артист, должен сделать выбор – именно потому, что он публичен. Многие делают из публичных людей кумиров для себя, в своих суждениях опираются на их мнение, следуют их убеждениям. Поэтому перед тем, как стать публичным человеком, нужно задуматься, сможешь ли ты занять достойную позицию. Большинство артистов, скорее всего, забывают, для чего они становятся публичными. Если для зарабатывания денег – это тоже можно понять. Но я больше поддерживаю тех, кто хочет привнести свет в нашу культуру. Не скрываю, что в России я зарабатывала в пять-семь раз больше, чем в Украине. Но деньги для меня никогда не были приоритетом. Не всё можно купить в этом мире. Те артисты, которые сделали для себя выбор в пользу денег, подают очень плохой пример своим поклонникам – продают Родину за рубли. И за эти же рубли купят себе квартиру в Украине. Но самое страшное, о чем они, опять-таки, не задумываются, — что артистами они стали благодаря украинскому народу. Если бы наш украинский слушатель не покупал их диски, не ходил на концерты, их не было бы и в помине. И как же они плюют в лицо всем своим поклонникам в Украине, когда разворачиваются и едут в Россию?! Говорить о таких людях — слишком много чести для них, потому что это действительно предатели. #анастасияприходько

    Публикация от Анастасія Приходько (@prykhodko_official)

    Автор: Ирина Селезнева
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