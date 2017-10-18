Матвиенко ждет от Венецианской комиссии правовой оценки украинского закона об образовании

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Санкт-Петербург, 18 октября. Российская сторона рассчитывает на то, что решение Венецианской комиссии, посвященное принятому на Украине скандальному закону об образовании, не будет политизированным. Об этом заявила в среду спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

«Мы надеемся, что в этот раз оценка Венецианский комиссии будет не политизированная, а сугубо юридическая, правовая. Другой не может быть по этому закону», — подчеркнула политик.

Сенатор также напомнила о том, что члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли жесткую резолюцию, в которой говорилось о дискриминационном характере украинского закона.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент Украины Петр Порошенко пообещал учесть все замечания Венецианской комиссии, связанные с украинским законом об образовании.